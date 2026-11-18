Військовослужбовець на огляді у лікаря. Фото: Getty Images

У 2027 році військовозобов’язаним в Україні, як і раніше, важливо враховувати термін дії висновку військово-лікарської комісії, якщо відповідні правила не зміняться. Постанова ВЛК, винесена для визначення придатності до військової служби в рамках мобілізації, діє 12 місяців з дня проходження медичного огляду. Після закінчення цього періоду особу за наявності передбачених підстав можуть направити на повторне обстеження.

При цьому закінчення терміну дії висновку саме по собі не означає автоматичного порушення правил військового обліку, повідомляють Новини.LIVE.

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У яких випадках можуть призначити повторну ВЛК

Необхідність нового медичного огляду визначається законодавством та наявністю відповідного направлення. Повторний огляд може знадобитися, якщо термін дії попереднього висновку закінчився, якщо раніше військовозобов’язаному встановили тимчасову непридатність і настав термін нового обстеження, або якщо виникли інші передбачені законом підстави.

Окремі вимоги передбачені для громадян, які раніше мали статус обмежено придатних і повинні були пройти повторний огляд після скасування цієї категорії.

Для громадян, які мають відстрочку від мобілізації або бронювання, також діє окремий порядок. У передбачених законодавством випадках їх не направляють до ВЛК у рамках мобілізаційних процедур, однак існують винятки.

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Повторне обстеження також може бути пов’язане зі зміною стану здоров’я або іншими обставинами, передбаченими нормативними актами. Якщо раніше було встановлено тимчасову непридатність, терміни нового огляду визначаються постановою комісії.

Що означає закінчення 12 місяців

Завершення річного терміну дії висновку ВЛК не означає, що військовозобов’язаний автоматично порушив правила обліку або зобов’язаний самостійно проходити комісію без направлення. Питання про повторне обстеження вирішується з урахуванням конкретних обставин та чинного порядку.

Рішення про повну непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку має інші правові наслідки, ніж висновок про тимчасову непридатність.

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