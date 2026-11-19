Робота співробітників ТЦК та СП з громадянами. Фото: Getty Images

Під час мобілізаційних заходів представники ТЦК та СП можуть пропонувати військовозобов’язаним підписати різні документи. Перед цим особа має право ознайомитися з їхнім змістом та перевірити внесені відомості. Не варто підписувати незнайомий документ, не розуміючи його призначення.

Порядок вручення повісток та оформлення відмови від їх отримання визначено постановою Кабінету міністрів України № 560, повідомляють Новини.LIVE.

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Які дані перевірити у повістці

Якщо громадянину пропонують підтвердити отримання повістки, насамперед слід уважно прочитати документ. У ньому необхідно перевірити:

прізвище, ім’я та дату народження;

найменування територіального центру комплектування;

мету виклику;

дату, час і місце прибуття;

реєстраційний номер та відомості про уповноважену посадову особу.

За необхідності можна попросити час для ознайомлення та уточнити, чи дозволено сфотографувати документ для особистого користування. Підпис про отримання повістки підтверджує факт її вручення, але не означає згоди на мобілізацію. При цьому відмова від підпису не гарантує, що документ вважатиметься не врученим.

Як фіксується відмова від отримання повістки

Постанова № 560 передбачає кілька способів підтвердження вручення: особистий підпис, відеозапис передачі повістки або ознайомлення з її змістом, а також фіксацію доведення до відома громадянина акта про відмову від отримання документа. Якщо особа відмовляється прийняти повістку, уповноважений представник складає відповідний акт. Його підписують щонайменше двоє членів групи оповіщення, після чого документ передають керівнику ТЦК для вирішення питання щодо подальших дій, включаючи можливе притягнення до адміністративної відповідальності.

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Окремо слід розрізняти відмову від отримання повістки та відмову підписувати адміністративний протокол. У другому випадку громадянин має право ознайомитися зі змістом документа, надати пояснення та внести зауваження, зокрема вказати причини незгоди. Перед підписанням важливо з’ясувати, який саме документ оформляється і які правові наслідки може спричинити відповідна дія.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE писали про те, що мобілізація в Україні збережеться щонайменше найближчим часом, оскільки у ЗСУ вважають нестачу кадрів головною проблемою армії.

Також Новини.LIVE повідомляли, кому з військовозобов’язаних українців необхідно пройти повторну ВЛК у 2027 році, і які дані необхідно оновити в облікових документах.