Украинские военнослужащие на фронте. Фото: Getty Images

Военнослужащие, которым необходимо оформить увольнение по семейным обстоятельствам, могут самостоятельно инициировать проверку семейного положения через ТЦК. Для этого не обязательно сначала получать обращение от командира воинской части. Такой порядок предусмотрен Инструкцией Минобороны №170.

Отказ принять заявление исключительно из-за отсутствия запроса от воинской части может быть обжалован, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на адвокатов Дарью Тарасенко и Николая Михальчука.

Реклама

Как получить акт проверки семейного положения

Пункт 14.30 Инструкции №170 предусматривает два способа обращения в ТЦК. Первый — личное заявление военнослужащего руководителю территориального центра по месту проживания или пребывания родственника, за которым требуется постоянный уход. Второй: рапорт командиру части с просьбой инициировать направление соответствующего запроса. Для оформления документа используется форма, предусмотренная приложением 22 к Инструкции.

После поступления заявления или запроса руководитель ТЦК должен в течение одного календарного дня назначить комиссию. На проведение проверки отводится до 10 календарных дней. По ее результатам составляется акт, который утверждает руководитель территориального центра. Документ направляют военнослужащему, а при обращении через воинскую часть его отсылают также командиру.

Что делать, если территориальный центр отказывает

Если в ТЦК настаивают, что заявление может поступить исключительно от воинской части, военнослужащему рекомендуется попросить оформить отказ письменно. После этого решение можно обжаловать в вышестоящий территориальный центр, соответствующий орган военного управления или военному омбудсману. Также предусмотрена возможность судебного обжалования. В отдельных случаях заявление о проведении проверки может подать родственник военнослужащего, если для этого имеются основания.

Читайте также:

Акт проверки семейного положения необходим, в частности, при оформлении увольнения со службы в связи с необходимостью постоянного ухода за родителями или родственниками второй степени родства при соблюдении установленных законом условий. При рассмотрении вопроса учитываются семейные обстоятельства и наличие других лиц, которые могут обеспечить необходимый уход. Основания увольнения определены статьей 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".

Напомним, Новини.LIVE писали о том, что фиктивное трудоустройства на предприятиях стало поводом для серьезных проверок со стороны Национальной полиции.

Также Новини.LIVE сообщали, почему ТЦК могут направлять военнообязанным повторные штрафы даже после оплаты неявки на вызов по повестке.