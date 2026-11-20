Мобільний додаток "Резерв+". Фото: УНІАН

Після оновлення системи захисту додатка "Резерв+" деякі користувачі можуть побачити повідомлення з пропозицією змінити PIN-код. Причина полягає в тому, що попередня комбінація не відповідає новим вимогам безпеки. Міністерство оборони посилило перевірку кодів, щоб ускладнити стороннім доступ до облікових записів та персональних військово-облікових даних.

Зміни стосуються саме авторизації в додатку, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Міноборони.

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Система відхиляє прості цифрові комбінації, які легко вгадати. Серед прикладів, наведених Міноборони, опинилися коди 1111 і 1234. Якщо встановлений раніше PIN-код не проходить перевірку, користувачеві потрібно буде придумати інший. Саме повідомлення не означає, що військово-облікові дані анульовані або змінився статус відстрочки.

Які нововведення з’явилися в додатку

Оновлення торкнулося не лише вимог до PIN-коду. Розробники також працювали над стабільністю авторизації та усуненням затримок під час входу. Крім того, у "Резерв+" з’явилася можливість авторизуватися за допомогою додатка "Дія" та електронного підпису "Дія.Підпис". Нова функція стає доступною поступово, тому у деяких користувачів вона поки що може не відображатися.

Для входу через "Дію" потрібно активувати "Дія.Підпис" і підтвердити особу. Якщо такий спосіб авторизації ще недоступний, користувачі можуть скористатися звичним входом через BankID. Відсутність нової функції сама по собі не свідчить про несправність облікового запису.

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Як змінити PIN-код

При появі повідомлення про необхідність змінити код слід встановити нову комбінацію, яка відповідає вимогам додатка. Змінити PIN-код можна в налаштуваннях "Резерв+", вибравши пункт "Змінити код-пароль". Для цього потрібно ввести чинний код, а потім задати новий.

Оновлення спрямовано на додатковий захист облікового запису і не змінює порядок надання відстрочки або правила військового обліку.

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