Озеро Тахо и собор в Чичестере. Фото: Tripadvisor. Коллаж: Новини.LIVE

Многие украинцы выбирают популярные бюджетные курорты "все включено" для отдыха в любое время года. Но на туристическом рынке регулярно появляются новые направления, которые привлекают все больше людей. Судя по поисковым запросам путешественников, их интересуют не просторные пляжи или бассейны с подогревом в отелях, а уютные городки, живописные озера и экзотические острова с нетронутой природой.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие места для отдыха в 2027 году назвали самыми модными.

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Куда стоит поехать на отдых

Платформа Expedia проанализировала запросы туристов и выяснила, какие направления наиболее популярны. Первое место по росту интереса заняло высокогорное озеро Тахо, расположенное на границе штатов Калифорния и Невада в США. За 2026 год количество поисковых обращений среди путешественников увеличилось на рекордные 195%.

Согласно информации на специализированном сайте 20minutos, десятка локаций с наибольшим показателем роста интереса среди туристов выглядит так:

озеро Тахо, США — 195%;

префектура Хего, Япония — 95%;

Пунта-дель-Эсте, Уругвай — 65%;

Седона, США — 55%;

Пусан, Южная Корея — 50%;

остров Ольбош, Мексика — 45%;

Перуджа, Италия — 35%;

регион Твид, Австралия — 35%;

Ниагара-он-те-Лейк, Канада — 35%;

Чичестер, Великобритания — 30%.

"В последнее время такие места, как Кабо-Верде и Маврикий, пережили беспрецедентный туристический бум, и многие путешественники предпочитают посещать модные локации вместо некоторых самых известных мест мира", — пояснили специалисты на сайте.

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Где отдохнуть в Европе в 2027 году

Лишь два европейских направления попали в рейтинг самых модных. Первое место по росту популярности заняла итальянская Перуджа — столица региона Умбрия. Она привлекает гостей из других стран средневековой архитектурой, красивыми историческими достопримечательностями, вкусной местной кухней и атмосферными заведениями.

Стоимость проживания в Чичестере. Фото: скриншот

Еще одно место в Европе, которое рекомендуют посетить в 2027 году — это британский Чичестер. Город расположен в английском графстве Западный Сассекс, на реке Лавант. Главная достопримечательность — старинный собор Святой Троицы, строительство которого началось в далеком 1076 году.

Проживание в Перудже обойдется путешественникам как минимум в 2 500 грн в сутки. Столько стоит поселение в местном гостевом доме в конце весны 2027 года. А за бронирование одноместного номера в отеле Чичестера придется заплатить от 4 500 грн.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали о двух недооцененных направлениях для отдыха за рубежом в 2027 году. Вместо популярных и "переполненных" туристами локаций украинцам стоит обратить внимание на менее известные направления. Среди них — департамент Вандея во Франции и озеро Балатон в Венгрии.

Также мы писали, на какие курорты можно поехать в декабре 2026 года. Зимний сезон не означает отказ от отдыха у моря. Теплая температура воздуха сохраняется в Египте, а пятидневное проживание в отеле обойдется туристам в 20 000 грн. Альтернативный вариант — Объединенные Арабские Эмираты.