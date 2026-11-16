Курорт в городе Шарджа, ОАЭ. Фото: Tripadvisor

Отдых на курортах "все включено" не заканчивается с наступлением осенне-зимнего периода. В холодное время года отели продолжают принимать гостей, в частности в странах, где погодные условия остаются комфортными даже в декабре, а температура воздуха не опускается ниже +20°C. Мы выяснили, сколько стоит поездка на курорт перед Новым годом и удастся ли украинцам сэкономить.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, на каких курортах по системе "все включено" можно отдохнуть в декабре 2026 года.

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Курорты "все включено" в декабре

Первым на ум приходит солнечный Египет, где средняя дневная температура в первый зимний месяц колеблется в диапазоне +24... +28°C. Среди преимуществ отдыха в декабре — отсутствие больших толп туристов и низкие цены в отелях. А большинство заведений предлагают скидки на проживание.

Стоимость туров в Египет на декабрь. Фото: скриншот

Например, пятидневная поездка в Шарм-эль-Шейх обойдется украинцам как минимум в 20 000 грн. Столько стоит проживание в одном из местных отелей, а расходы на путевку снизятся на 16% (скидка от туроператора). Это одно из самых бюджетных направлений для курортного отдыха в декабре 2026 года.

Альтернативный вариант для украинцев, но немного дороже — Объединенные Арабские Эмираты. Климат в Абу-Даби, Дубае или Шардже очень мягкий и солнечный: воздух прогревается до +25…+27°C днем, поэтому даже на пляже будет комфортно. Туристы точно найдут, чем заняться в ОАЭ, учитывая большое количество достопримечательностей и заведений.

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Стоимость туров в ОАЭ на декабрь. Фото: скриншот

Но заплатить за отдых придется немало. Проживание в течение пяти дней в трехзвездочном отеле города Шарджа (третий по величине эмират в составе ОАЭ) стоит от 47 500 грн. И это сумма с учетом скидки 11% в декабре 2026 года. В некоторых местах размер скидки достигает 14-16%.

Рассматриваемые отели работают по системе обслуживания "все включено". То есть гостям не нужно отдельно платить за питание или ежедневно откладывать деньги на посещение кафе/ресторанов. Плюс в стоимость тура входит перелет и медицинская страховка.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что катание на лыжах в Европе не обязательно должно быть дорогим. Некоторые популярные курорты предлагают бюджетные варианты. Самым дешевым в 2026 году признали Рубион-ле-Бюисс (Roubion les Buisses) во Франции — там расходы в день составляют до 40 евро с человека.

Также Новини.LIVE рассказывали, куда украинцам поехать в горы, кроме горнолыжного курорта Буковель. Среди хороших альтернатив в 2026 году — Яремче в Ивано-Франковской области. Там отдыхающие получат доступ к горной природе и множество возможностей для релакса.