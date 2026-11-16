Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЗаконLIVE media HUBБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
LIVE media HUB
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Відпочинок на курорті в грудні: два популярні напрямки для українців

Відпочинок на курорті в грудні: два популярні напрямки для українців

Ua ru
16 листопада 2026 17:12
Курорти все включено у грудні: куди варто їхати українцям і чи можна заощадити Tripadvisor
Курорт у місті Шарджа, ОАЕ. Фото: Tripadvisor

Відпочинок на курортах "все включено" не закінчується з настанням осінньо-зимового періоду. В холодну пору року готелі продовжують приймати гостей, зокрема в країнах, де погодні умови залишаються комфортними навіть у грудні, а температура повітря не опускається нижче +20°C. Ми розібралися, скільки коштує поїздка на курорт перед Новим роком і чи вдасться українцям заощадити кошти.

Сайт Новини.LIVE розповідає, на яких курортах "все включено" можна відпочити у грудні 2026 року.

Реклама

Курорти "все включено" в грудні

Першим на думку спадає сонячний Єгипет, де середня денна температура в перший зимовий місяць коливається у діапазоні +24... +28°C. Серед переваг відпочинку в грудні — відсутність великих натовпів туристів і нижчі ціни в готелях. А більшість закладів пропонують знижки на проживання.

Відпочинок на курорті в грудні: два популярні напрямки для українців - фото 1
Вартість турів у Єгипет на грудень. Фото: скриншот

Наприклад, п’ятиденна поїздка в Шарм-ель-Шейх обійдеться українцям щонайменше у 20 000 грн. Стільки коштує проживання в одному з місцевих готелів, а витрати за путівку знизяться на 16% (знижка від оператора). Це один із найбюджетніших напрямків для курортного відпочинку в грудні 2026 року.

Альтернативний варіант для українців, але трохи дорожчий — Об'єднані Арабські Емірати. Клімат в Абу-Дабі, Дубаї чи Шарджі дуже м'який і сонячний: повітря прогрівається до +25…+27°C вдень, тому навіть на пляжі буде комфортно. Туристи точно знайдуть, чим зайнятися в ОАЕ, враховуючи велику кількість пам’яток і закладів.

Читайте також:
Відпочинок на курорті в грудні: два популярні напрямки для українців - фото 2
Вартість турів в ОАЕ на грудень. Фото: скриншот

Але заплатити за відпочинок доведеться чимало. Проживання протягом п’яти днів у тризірковому готелі міста Шарджа (третій за величиною емірат у складі ОАЕ) коштує від 47 500 грн. І це сума з урахуванням знижки 11% у грудні 2026 року. В деяких місцях розмір знижки сягає 14-16%.

Розглянуті готелі працюють за системою обслуговування "все включено". Тобто гостям не потрібно окремо платити за харчування чи щодня відкладати гроші на відвідування кав’ярень/ресторанів. Плюс у вартість туру входить переліт і медичне страхування.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що катання на лижах у Європі не обов’язково має бути дорогим. Деякі популярні курорти пропонують бюджетні варіанти. Найдешевшим у 2026 році визнали Рубіон-ле-Бюїсс (Roubion les Buisses) у Франції — там витрати на день становлять до 40 євро з людини.

Також Новини.LIVE розповідали, куди поїхати українцям у гори, крім гірськолижного курорту Буковель. Серед хороших альтернатив у 2026 році — Яремче в Івано-Франківській області. Там відпочивальники отримають доступ до гірської природи і безліч можливостей для релаксу.

поїздки відпочинок Єгипет ОАЕ курорти
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації