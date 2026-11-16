Курорт у місті Шарджа, ОАЕ. Фото: Tripadvisor

Відпочинок на курортах "все включено" не закінчується з настанням осінньо-зимового періоду. В холодну пору року готелі продовжують приймати гостей, зокрема в країнах, де погодні умови залишаються комфортними навіть у грудні, а температура повітря не опускається нижче +20°C. Ми розібралися, скільки коштує поїздка на курорт перед Новим роком і чи вдасться українцям заощадити кошти.

Сайт Новини.LIVE розповідає, на яких курортах "все включено" можна відпочити у грудні 2026 року.

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Курорти "все включено" в грудні

Першим на думку спадає сонячний Єгипет, де середня денна температура в перший зимовий місяць коливається у діапазоні +24... +28°C. Серед переваг відпочинку в грудні — відсутність великих натовпів туристів і нижчі ціни в готелях. А більшість закладів пропонують знижки на проживання.

Вартість турів у Єгипет на грудень. Фото: скриншот

Наприклад, п’ятиденна поїздка в Шарм-ель-Шейх обійдеться українцям щонайменше у 20 000 грн. Стільки коштує проживання в одному з місцевих готелів, а витрати за путівку знизяться на 16% (знижка від оператора). Це один із найбюджетніших напрямків для курортного відпочинку в грудні 2026 року.

Альтернативний варіант для українців, але трохи дорожчий — Об'єднані Арабські Емірати. Клімат в Абу-Дабі, Дубаї чи Шарджі дуже м'який і сонячний: повітря прогрівається до +25…+27°C вдень, тому навіть на пляжі буде комфортно. Туристи точно знайдуть, чим зайнятися в ОАЕ, враховуючи велику кількість пам’яток і закладів.

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Вартість турів в ОАЕ на грудень. Фото: скриншот

Але заплатити за відпочинок доведеться чимало. Проживання протягом п’яти днів у тризірковому готелі міста Шарджа (третій за величиною емірат у складі ОАЕ) коштує від 47 500 грн. І це сума з урахуванням знижки 11% у грудні 2026 року. В деяких місцях розмір знижки сягає 14-16%.

Розглянуті готелі працюють за системою обслуговування "все включено". Тобто гостям не потрібно окремо платити за харчування чи щодня відкладати гроші на відвідування кав’ярень/ресторанів. Плюс у вартість туру входить переліт і медичне страхування.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що катання на лижах у Європі не обов’язково має бути дорогим. Деякі популярні курорти пропонують бюджетні варіанти. Найдешевшим у 2026 році визнали Рубіон-ле-Бюїсс (Roubion les Buisses) у Франції — там витрати на день становлять до 40 євро з людини.

Також Новини.LIVE розповідали, куди поїхати українцям у гори, крім гірськолижного курорту Буковель. Серед хороших альтернатив у 2026 році — Яремче в Івано-Франківській області. Там відпочивальники отримають доступ до гірської природи і безліч можливостей для релаксу.