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Головна Економіка Куди поїхати на зимовий відпочинок у Карпати: два бюджетні напрямки

Куди поїхати на зимовий відпочинок у Карпати: два бюджетні напрямки

Ua ru
31 жовтня 2026 16:10
Бюджетний відпочинок у Карпатах: де провести зимову відпустку, якщо не в Буковелі Google Maps
Зимовий відпочинок у горах. Фото: Google Maps

Обираючи місце для відпочинку в Карпатах перед Новим роком, українці найчастіше звертають увагу на гірськолижний курорт Буковель. Це найпопулярніше місце для лижників, але його важко назвати бюджетним. Ми розібралися, які альтернативи доступні нашим громадянам у 2026 році та скільки коштуватиме проживання у місцевих готелях або садибах.

Сайт Новини.LIVE розповідає, де бюджетно відпочити українцям у листопаді-грудні.

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Куди поїхати в Карпати перед Новим роком

Якщо хочеться провести зимові дні в горах, але Буковель не підходить по фінансам, варто розглянути кілька альтернатив. Серед них — мальовниче містечко Яремче в Івано-Франківській області. Воно розкинулося в долині річки Прут й оточене незайманою природою.

Яремче підходить для сімейного відпочинку. Туристи можуть зайняти себе прогулянками до водоспаду чи в парку, знайомством із гуцульськими традиціями, релаксом і пошуками натхнення. Це зовсім інший досвід, якщо порівнювати з відвідуванням сучасного Буковелю з його масштабними розвагами та інфраструктурою.

Куди поїхати на зимовий відпочинок у Карпати: два бюджетні напрямки - фото 1
Вартість проживання у Яремче. Фото: скриншот

Водночас ціни в Яремче доволі приємні, а вартість проживання нижча, ніж на гірськолижному курорті. Наприклад, за шість ночей в одному з помешкань доведеться заплатити всього 6 000 грн (стандартний двомісний номер). Це мінімальну сума, яку потрібно віддати за період 14-20 грудня 2026 року.

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Ще один популярний напрямок, який має багато спільного з Буковелем — це гірськолижний курорт Драгобрат. Він підходить як новачкам, так і досвідченим лижникам, оскільки траси поділені за рівнем складності. Інфраструктура достатньо розвинена, проте поступається за розмахом.

Куди поїхати на зимовий відпочинок у Карпати: два бюджетні напрямки - фото 2
Вартість проживання у Драгобраті. Фото: скриншот

Вартість проживання в цілому мало відрізняється від Буковелю. Найнижча ціна, яку ми знайшли на Booking — 11 400 грн за поселення на шість ночей у стандартному двомісному номері (14-20 грудня). Але Драгобрат дозволяє заощадити на підйомникам — одноразові квитки й абонементи дешевші, ніж у Буковелі.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, де українці можуть провести відпустку в листопаді. Навіть наприкінці осені туристи їздять на курорти, хоч погодні умови не завжди комфортні. Ми дізналися, скільки мінімально повинні заплатити мандрівники за тури в Єгипет і Туреччину станом на 2026 рік.

Також Новини.LIVE розповідали, що Польща посилила позиції на туристичному ринку Європи. Країна зайняла восьме місце в рейтингу популярності, випередивши Португалію за кількістю іноземних відвідувачів. А поляки їздять на відпочинок у Туреччину, Грецію та Єгипет.

відпочинок Карпати відпустка Буковель курорти
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська

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