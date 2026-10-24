Курорт у Туреччині. Фото: Tripadvisor

Із настанням осінніх холодів чимало українців починають планувати відпустку біля моря. Однак далеко не всі курорти можна назвати хорошим вибором у листопаді 2026 року. Температура повітря в цю пору знижується, тому перебування на пляжі стає некомфортним. Ми розібралися, які відносно недорогі напрямки варто обрати мандрівникам найближчим часом.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які курорти слід розглянути українцям на листопад.

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Поїздка на курорт у листопаді

Класичним вибором для холодної пори року називають Єгипет. Через високу температуру влітку деякі туристи можуть оминати стороною цю країну, а в листопаді жодних проблем із погодними умовами не буде. Додатковими перевагами відпочинку є зменшення кількості людей на пляжах і в готелях, а також нижчі ціни з огляду на міжсезоння.

Вартість поїздки на курорт Єгипту. Фото: скриншот

Українцям доведеться заплатити щонайменше 20 000 грн за поселення у готелі Шарм-ель-Шейха на чотири ночі. Стільки коштує відпочинок за системою обслуговування "все включено". Гості можуть користуватися відкритим басейном, тренажерним залом, дайвінг-центром, СПА тощо.

Альтернативний варіант — поїздка в Туреччину. По-перше, це обійдеться трохи дешевше. По-друге, навіть у листопаді погодні умови залишаються комфортними для пляжного відпочинку. Море буде трохи прохолодним, зате ціни у готелях приємно здивують туристів, як і відсутність великих натовпів людей.

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Вартість відпочинку в Туреччині. Фото: скриншот

Подорож до Аланії обійдеться щонайменше у 15 000 грн з людини. За такі гроші можна чотири дні проживати в одному з місцевих готелів за системою "все включено". Там є відкритий басейн, сауна, настільний теніс, прокат велосипедів, СПА, оздоровчий центр та інші розваги.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що в Європі планують відкрити нові готелі для лижників. Деякі заклади вперше прийматимуть гостей, а частина повернеться до роботи після реконструкції. Ми дізналися, де українці зможуть відпочити взимку.

Також Новини.LIVE розповідали, що туризм біля України набирає обертів. Іноземці дедалі частіше обирають Польщу, відвідуючи Варшаву або Краків на вихідні. А поляки переважно проводять відпустку на Балтійському морі.