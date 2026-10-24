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Главная Экономика Бюджетный отдых на курорте "все включено": где провести отпуск в ноябре

Бюджетный отдых на курорте "все включено": где провести отпуск в ноябре

Ua ru
24 октября 2026 10:05
Бюджетный отдых на курорте для украинцев: куда выгодно поехать в ноябре Tripadvisor
Курорт в Турции. Фото: Tripadvisor

С наступлением осенних холодов многие украинцы начинают планировать отпуск у моря. Однако далеко не все курорты можно назвать хорошим выбором в ноябре 2026 года. Температура воздуха в это время снижается, поэтому пребывание на пляже становится некомфортным. Мы разобрались, какие относительно недорогие направления стоит выбрать путешественникам в ближайшее время.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие курорты стоит рассмотреть украинцам на ноябрь.

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Поездка на курорт в ноябре

Классическим выбором для холодного времени года считается Египет. Из-за высокой температуры летом некоторые туристы могут обходить эту страну стороной, а в ноябре никаких проблем с погодными условиями не будет. Дополнительными преимуществами отдыха являются меньшее количество людей на пляжах и в отелях, а также более низкие цены в связи с межсезоньем.

Бюджетный отдых на курорте "все включено": где провести отпуск в ноябре - фото 1
Стоимость поездки на курорт в Египет. Фото: скриншот

Украинцам придется заплатить не менее 20 000 грн за проживание в отеле Шарм-эль-Шейха на четыре ночи. Столько стоит отдых по системе "все включено". Гости могут пользоваться открытым бассейном, тренажерным залом, дайвинг-центром, СПА и пр.

Альтернативный вариант — поездка в Турцию. Во-первых, это обойдется немного дешевле. Во-вторых, даже в ноябре погодные условия остаются комфортными для пляжного отдыха. Море будет немного прохладным, зато цены в отелях приятно удивят туристов, как и отсутствие больших скоплений людей.

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Стоимость отдыха в Турции. Фото: скриншот

Поездка в Аланию обойдется как минимум в 15 000 грн с человека. За такие деньги можно четыре дня проживать в одном из местных отелей по системе "все включено". Там есть открытый бассейн, сауна, настольный теннис, прокат велосипедов, СПА, оздоровительный центр и другие развлечения.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что в Европе планируют открыть новые отели для лыжников. Некоторые заведения впервые будут принимать гостей, а часть возобновит работу после реконструкции. Мы узнали, где украинцы смогут отдохнуть зимой.

Также Новини.LIVE сообщали, что туризм вблизи Украины набирает обороты. Иностранцы все чаще выбирают Польшу, посещая Варшаву или Краков на выходные. А поляки преимущественно проводят отпуск на Балтийском море.

Турция отдых Египет отпуск курорты
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская

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