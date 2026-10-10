Турция или Египет в октябре: где море теплее и туры дешевле

Туристы на побережье. Фото: УНИАН

Турция или Египет в октябре — вопрос, который возникает у тех, кто хочет продлить пляжный сезон, но не стремится ехать в жаркий летний период. В обеих странах можно найти отели с системой «все включено» и провести отпуск у моря, однако погодные условия и температура воды заметно отличаются. Поэтому при выборе между двумя странами стоит определиться, что для вас важнее: максимально тёплое море, комфортная температура для прогулок, отдых с детьми или стоимость путевки.

Об этом рассказывает 24 канал, передают Новини.LIVE.

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Где море остается теплым

Если главным критерием выбора является гарантированное тепло и отсутствие ветров, бесспорным лидером середины осени является Египет. На курортах Красного моря, таких как Шарм-эль-Шейх, Хургада, Марса-Алам, бархатный сезон в самом разгаре.

Египет. Дневная температура воздуха стабильно держится на отметке от 28 до 32 градусов тепла. Красное море прогрето до 28 градусов, а вероятность дождей сведена к нулю.

Турция. На Анталийском побережье погода в октябре умеренно тёплая — от 24 до 26 градусов тепла, а температура воды в районе Сиде составляет около 26 градусов.

Впрочем, в конце месяца увеличивается количество ветреных дней и постепенно снижаются ночные температуры.

Что популярно в бархатный сезон в Турции

В период осеннего отпуска в Турции стоит ориентироваться исключительно на южные регионы, где летнее тепло сохраняется дольше.

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Анталия — идеальный выбор для совмещения пляжного отдыха с экскурсиями, шопингом и прогулками без изнурительной летней жары. Сиде и Алания: благодаря самому южному расположению предлагают самое теплое море в первой половине месяца и широкие песчаные пляжи. Белек — центр фешенебельных отелей с обширными зелеными территориями, подогреваемыми бассейнами и развитой детской инфраструктурой.

Каковы преимущества обоих направлений

Выбирая курорт для семейного отдыха, следует учитывать возраст ребенка и его предпочтения. Турция выигрывает по уровню детского сервиса. Там множество разнообразных детских клубов, анимации и аквапарков на территории комплексов позволяют родителям расслабиться в отеле.

Египет привлекает стабильной теплой погодой, когда дети могут часами проводить время в море без риска замерзнуть. Однако для отдыха с самыми маленькими следует тщательно выбирать отели в безветренных бухтах и обращать внимание на наличие песчаного входа в воду, ведь на многих курортах купаться можно только с понтона сразу на глубину.

Египет или Турция

Осенью оба направления демонстрируют снижение цен по сравнению с летним пиком, однако ценообразование имеет свои особенности. В Турции за аналогичный бюджет в октябре можно забронировать отель значительно более высокой категории с богатой инфраструктурой и изысканным питанием, поскольку сезон подходит к концу. В Египте же октябрь считается востребованным "золотым" месяцем, поэтому цены держатся на высоком уровне, однако это компенсируется гарантированно тёплым морем и стабильным солнцем.

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