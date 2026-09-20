Наименее гостеприимные страны для туристов в 2026 году: где больше всего недовольных путешественников

Люди гуляют по городу. Фото: Новини.LIVE

Ожидания от долгожданного путешествия за границу нередко разбиваются о повседневное поведение местных жителей. Туристы, привыкшие к вежливому обслуживанию и упорядоченным очередям, всё чаще возвращаются из Европы и Азии с чувством разочарования. Эксперты отмечают, что в большинстве случаев речь идет не о целенаправленной агрессии, а о разнице в культурных кодах, которую туристы ошибочно трактуют как грубость.

Сайт Новини.LIVE выяснял, чем могут удивить туристов разные страны.

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Парижский барьер и итальянские очереди

Французская столица традиционно возглавляет списки мест с наименее радушным отношением к иностранцам. По наблюдениям британского издания, парижане нередко игнорируют английский язык и выражают раздражение, если человек не владеет французским. Хотя за пределами столицы путешественников встречают гораздо теплее.

Совершенно иная проблема ждет отдыхающих в Италии, где британская привычка терпеливо ждать своей очереди терпит крах. Местные жители легко продвигаются вперед или игнорируют сформировавшиеся очереди, что иностранцы воспринимают как бесцеремонность.

Прямолинейность Берлина и дистанция в Сеуле

Посетители Германии часто жалуются на слишком сухой и даже резкий стиль общения на железнодорожных вокзалах или в справочных бюро. Покачивание глазами, игнорирование просьб на английском и замечания на немецком становятся причиной негативных отзывов о поездках в Берлин.

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Подобный культурный шок ждет и в Южной Корее. В Сеуле путешественники сталкиваются с толчками в толпе, отсутствием личного пространства в транспорте и нежеланием персонала помогать тем, кто не знает местных правил.

Отсутствие такта в Нью-Йорке и особенности Центральной Европы

В Нью-Йорке туристы часто сталкиваются с отсутствием элементарной вежливости. Однако специалисты объясняют это не злобой, а сумасшедшим ритмом мегаполиса, где каждый спешит по своим делам.

В то же время Польша, Чехия и Венгрия имеют свою историческую специфику. То, что туристам из западных стран кажется эмоциональной сдержанностью или «холодом», для местных жителей является абсолютно естественной нормой поведения даже в общении между собой.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, какие страны Европы для жизни выбирают украинцы. Чаще всего граждане уезжают в соседние и южноевропейские страны. Германия продолжает удерживать лидерство в ЕС по количеству беженцев.

Также Новини.LIVE сообщали, сколько наличных денег необходимо иметь гражданам Украины при пересечении польской границы. Многие государства требуют от иностранцев подтверждения платежеспособности на границе. Украинцы в Польше также должны предъявлять наличные, которых хватит на весь период запланированного пребывания.