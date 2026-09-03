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Главная Экономика Для въезда в Польшу украинцам нужна наличка: минимальная сумма в сентябре

Для въезда в Польшу украинцам нужна наличка: минимальная сумма в сентябре

Ua ru
3 сентября 2026 10:05
Пересечение границы Польши в сентябре: какую минимальную сумму наличных нужно взять с собой
Пограничный пункт пропуска. Фото: Google Maps

Многие страны требуют от иностранцев подтверждения платежеспособности на границе. Украинцы в Польше тоже должны предъявить наличные деньги, которых хватит на весь период запланированного пребывания. В противном случае существует риск получить отказ и не попасть в соседнюю страну. Мы выяснили, какую минимальную сумму нужно накопить для въезда в Польшу в сентябре 2026 года.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на правительственный портал Республики Польша.

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Минимальная сумма для въезда в Польшу

Подтверждение платежеспособности предполагает предъявление пограничникам именно наличных в минимально установленном объеме. Накопленных средств должно хватить на проживание, а сумма зависит от продолжительности поездки и цели путешествия. По состоянию на сентябрь 2026 года от украинцев требуют таких сумм:

  • 300 злотых (3 580 грн) — для пребывания до четырех дней;
  • 75 злотых (900 грн) — на каждый день при пребывании более четырех дней.

"Иностранец, пересекающий границу для въезда на территорию Республики Польша с целью долгосрочного пребывания (на срок свыше 90 дней), обязан обосновать цель и условия, а также предъявить по требованию наличные деньги", — предупредили на портале.

Дополнительно могут спросить о наличии обратного билета или эквивалента его стоимости (не менее 200 злотых для украинцев), если человек путешествует не на собственном транспорте. Таким образом, для поездки в Польшу на неделю необходимо собрать как минимум 725 злотых (почти 9 000 грн).

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Почему могут не пустить в Польшу

Помимо отсутствия минимальной суммы наличных существуют и другие распространенные причины отказа во въезде на территорию Польши. Пограничная служба может не пропустить иностранца, если:

  • информация о нем внесена в Шенгенскую информационную систему с пометкой о запрете возвращения;
  • возникла угроза безопасности, общественному порядку или охране здоровья;
  • отсутствуют обязательные документы, в частности биометрический паспорт;
  • отсутствует медицинская страховка на минимальную сумму;
  • человек не смог подтвердить цель поездки.

Решение о пересечении границы для украинцев, желающих получить временную защиту, принимает непосредственно комендант в пункте пропуска. Необходимо сразу сообщить сотрудникам, проверяющим документы, о желании выехать из Украины в связи с военными действиями, дабы в будущем не возникло проблем.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что изменится для украинцев в Польше с 1 сентября 2026 года. Некоторые граждане могли лишиться PESEL UKR — в случае не обновления персональных данных в реестре. Кроме того, ученикам начальных классов запретили пользоваться мобильными телефонами.

Также Новини.LIVE рассказывали, сколько стоит польский паспорт в 2026 году и кто может не платить за него. Оформление документа предусматривает взимание административного сбора в размере 140 злотых. Однако различные категории граждан могут рассчитывать на скидки.

деньги наличка украинцы в Польше выезд за границу пересечение границы
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская

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