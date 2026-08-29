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Главная Экономика PESEL UKR и выплаты: изменения для украинцев в Польше с 1 сентября

PESEL UKR и выплаты: изменения для украинцев в Польше с 1 сентября

Ua ru
29 августа 2026 13:06
Зарплаты, помощь 800+ и PESEL UKR: что изменится для украинцев в Польше с 1 сентября
Улица в Варшаве, Польша. Фото: Pexels

Украинцам, проживающим в Польше, следует приготовиться к нескольким важным нововведениям с 1 сентября 2026 года. Изменения коснутся статуса PESEL UKR, предоставляющего право на легальное пребывание и финансовые выплаты, и обучения детей в школах. Мы разобрались, что ожидает наших граждан за границей с наступлением первого осеннего месяца.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что изменится для украинцев в Польше с 1 сентября 2026 года.

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Минимальная зарплата в Польше

По состоянию на сентябрь минимальный доход сотрудников будет находиться на уровне 4 806 злотых — это сумма до вычета обязательных налогов и сборов. "На руки" выплачивают 3 605,85 злотых. В почасовом разрезе говорится о сумме 31,40 злотых брутто (с добровольным взносом на больничное — 24,66 злотых).

В ближайшее время пересмотр минимальной заработной платы в Польше не предполагается. Однако Совет Министров предложил установить показатель на уровне 4 950 злотых брутто с 1 января 2027 года. Окончательное решение традиционно примут ближе к середине сентября — после трехстороннего диалога между правительством, профсоюзами и работодателями.

Утрата статуса PESEL UKR и выплаты 800+

До 31 августа 2026 года украинцы с PESEL UKR должны были обновить персональные данные. Это требование касалось граждан, оформивших статус без загранпаспорта или с использованием свидетельства о рождении / других внутренних документов.

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Плюс обязательство распространялось на украинцев, сменивших фамилию или получивших новый паспорт. Если не подтвердить данные до 31 августа, PESEL UKR аннулируют с 1 сентября. Люди потеряют законное основание на пребывание в Польше и право на финансовые выплаты по программе 800+.

"Право на помощь на воспитание ребенка "800+" для детей из Украины зависит от наличия соответствующего статуса пребывания. Поэтому подтверждение личности имеет непосредственное влияние на возможность дальнейшего использования этой поддержки", — отметили в Управлении социального страхования Польши (ZUS).

Что изменится для школьников

Подписанное 11 марта 2026 года министром образования Польши Барбарой Новацкой постановление ввело ряд изменений в образовательной сфере. Одним из главных стал законодательный запрет использовать мобильные телефоны и другие устройства, разрешающие связь, аудио- или видеозапись, в государственных и частных начальных школах.

Дети не могут применить гаджеты на уроках и во время перерыва. Аналогичное правило распространяется на образовательные мероприятия, организованные на спортивных площадках под открытым небом. В некоторых случаях запрет могут отменить отдельным решением директора: из-за состояния здоровья ребенка, инвалидности или других особых потребностей.

Ранее Новини.LIVE писали о пяти главных нововведениях в сентябре для украинцев. Первый месяц осени принесет повышение зарплат педагогическим работникам, банкноты номиналом 2 000 грн и обновленные суммы стипендий. Мы разобрались, к каким изменениям готовиться в ближайшее время.

Также Новини.LIVE рассказывали, что изменится для украинцев в Германии с 1 сентября. Минимальная зарплата останется на прежнем уровне, однако гражданам запретят употреблять алкогольные напитки на территории железнодорожных вокзалов. Дополнительно будут действовать новые условия временной защиты.

Польша выплаты учеба украинцы в Польше нововведение
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская

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