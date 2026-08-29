Повышение зарплат и стипендий, новые купюры, КЭП: что изменится для украинцев с 1 сентября

Люди на улице Киева. Фото: Новини.LIVE

В сентябре 2026 года украинцев ждет множество экономических и финансовых нововведений. Речь идет о повышении стипендий и заработных плат для отдельных категорий сотрудников, введении нового номинала гривны, переходе на другой стандарт криптографической защиты, пересмотре критерия доходности для бронирования и пр. Мы разобрались, к чему готовиться украинцам в ближайшее время.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о главных нововведениях сентября 2026 года в Украине.

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Повышение зарплаты учителей

С 1 сентября зарплаты педагогических сотрудников вырастут на 20%. Об этом заявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий. По его словам, молодые учителя начнут зарабатывать от 12 800 грн, а работники с опытом — от 17 000 грн (выплаты "на руки").

Однако непонятно, как именно планируют реализовать эти нововведения. Министерство образования и науки направило на утверждение проект новой системы оплаты труда, согласно которой расчет должностного оклада привяжут к среднемесячному номинальному доходу штатного работника.

Банкнота номиналом 2 000 грн

Национальный банк введет в обращение купюры номиналом 2 000 грн с 4 сентября. Новая банкнота отличается изображением поэта Василия Стуса на лицевой стороне, двумя десятками современных элементов защиты, размером 75 х 166 мм и фиолетово-синими оттенками дизайна.

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"Это первая в мире банкнота, в которой для усиления защиты использована уникальная "оконная" защитная полоса Anima Colour — полихромная и анимированная. Дизайн разработан по заказу Национального банка в сине-желтой цветовой гамме", — пояснил председатель НБУ Андрей Пышный.

Повышение стипендий для студентов

Академические стипендии для студентов учреждений профессионального, предвузовского и высшего образования увеличатся уже с 1 сентября 2026 года. Постановление, подготовленное МОН по инициативе президента Владимира Зеленского, утвердил Кабинет Министров. Новые размеры денежного обеспечения будут такими:

ординарная академическая стипендия для студентов учреждений профессионального образования — 2 500 грн вместо 1 250 грн;

ординарная академическая стипендия для студентов учреждений профессионального предвысшего образования — 3 020 грн вместо 1 510 грн;

академическая стипендия в профессиональном предвузовском образовании по специальностям, для которых предусмотрен повышенный размер — 3 860 грн вместо 1 930 грн;

ординарная академическая стипендия для студентов высших учебных заведений — 4 000 грн вместо 2 000 грн;

академическая стипендия в высшем образовании по специальностям, для которых предусмотрен повышенный размер — 5 100 грн вместо 2 550 грн;

именные и академические стипендии, учрежденные Кабинетом Министров, для студентов учреждений профессионального образования — 5 000 грн вместо 2 500 грн;

именные и академические стипендии, учрежденные Кабинетом Министров, для студентов учреждений профессионального предвысшего образования — 6 040 грн вместо 3 020 грн;

именные и академические стипендии, учрежденные Кабинетом Министров, для студентов высших учебных заведений — 8 000 грн вместо 4 000 грн;

стипендия Президента Украины для победителей всеукраинских ученических олимпиад и конкурса-защиты Малой академии наук — 5 200 грн вместо 2 600 грн;

стипендия Кабинета Министров победителям всеукраинской ученической олимпиады по украинскому языку и литературе — 4 720 грн вместо 2 360 грн;

стипендия имени Тараса Шевченко учащимся учреждений общего среднего образования — 5 440 вместо 2 720 грн;

стипендия Президента Украины победителям конкурсов имени Петра Яцика и Тараса Шевченко — 2 840 грн вместо 1 420 грн (для учащихся), 5 740 грн вместо 2 870 грн (для студентов учреждений профессионального предвысшего образования), 7 600 грн вместо 3 800 грн (для студентов учреждений высшего образования).

Требования к заработной плате для бронирования

Постановление Кабинета Министров "Некоторые вопросы бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время" № 692 установило новые критерии по заработной плате. С 1 сентября официальный доход сотрудника, которого хотят забронировать, должен составлять не менее 25 941 грн (три минимальные зарплаты).

Если человек работает в учреждении или организации, которая расположена и фактически осуществляет деятельность на территории возможных/активных боевых действий или во временно оккупированном населенном пункте, индивидуальная зарплата должна составлять не менее 21 617,5 грн (2,5 МЗП).

Новый стандарт криптографической защиты

Украина перейдет на криптографический стандарт "Купина" с 1 сентября 2026 года. Это означает, что квалифицированные электронные подписи не будут формироваться с использованием устаревшего советского алгоритма. КЭП, выданные до сентября, останутся в силе, поэтому перевыпускать ключи не придется. Документы, подписанные ими, тоже полностью сохранят юридический статус.

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