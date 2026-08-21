Изменения с 1 сентября 2026 года: повышение стипендий, зарплат учителям и тарифов

Мужчина держит наличные. Фото: Новини.LIVE

Начало осени 2026 года принесет существенные изменения для студентов, работников образования, военнообязанных работников и граждан, получающих социальные выплаты. Правительство и другие профильные министерства внедряют ряд нововведений — от существенного повышения стипендий до обновленных критериев бронирования работников.

Об этом сообщает сайт На пенсии, передают Новини.LIVE.

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Финансовый рост для участников образовательного процесса

Уже с 1 сентября зарплаты педагогов, воспитателей детских садов, преподавателей колледжей и вузов вырастут на 20%. Это уже второе значительное повышение окладов работникам образования с 2026 года. Первое повышение состоялось в январе. По словам премьер-министра Украины Сергея Корецкого, таким образом украинская система образования приближается к европейскому уровню, не обесценивая труд тех, кто обучает молодое поколение.

Кроме того, финансовые выплаты студентам также увеличатся вдвое. С 1 сентября 2026 года для студентов вузов минимальная академическая стипендия составит 4 000 грн, по отраслевому принципу — 5 100 грн, а президентская — более 20 000 грн. Для колледжей минимальная выплата достигнет 3 020 грн.

Новые социальные гарантии для школ и медицины

С 1 сентября бесплатное горячее питание планируется предоставлять всем ученикам с 1 по 11 класс муниципальных школ, обучающимся очно или по смешанной форме. Это примерно 3–3,5 миллиона детей.

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Кроме того, с начала осени в аптеках можно будет покупать тест-полоски по программе "Доступные лекарства". Пациенты с диабетом II типа, находящиеся на инсулинотерапии, смогут бесплатно получать тест-полоски по электронному рецепту врача.

Бронирование военнообязанных

С 1 сентября вступают в силу обновленные правила согласно постановлению Кабинета министров № 692.

Ключевым условием для сохранения статуса критически важных частных компаний является уровень оплаты труда:

Начисленная зарплата работника должна быть не менее 3 минимальных зарплат. Это 25 941 грн в 2026 году. На прифронтовых территориях порог заработной платы составляет 2,5 минимальных зарплаты, что равно 21 618 грн. Зарезервировать работника-совместителя можно только по одной квоте — на основной работе или по совместительству.

Тарифы, пенсионная реформа и банковские выплаты

В счетах за водоснабжение в сентябре будут указаны расчеты по обновленным летом тарифам. В большинстве областных центров цены колеблются от 56,38 грн до 83,71 грн за кубометр.

Также в сентябре Минсоцполитики представит законопроект о трехуровневой системе с гарантированной базовой выплатой и общим минимумом не менее 6000 грн. Запустить новую систему планируют с 2027 года. Такая система уже давно работает в некоторых странах ЕС.

Кроме того, Укэксимбанк прекратит выплату пенсий и субсидий с 1 октября. Получателям необходимо до 15 сентября выбрать другой банк и уведомить Пенсионный фонд Украины, в противном случае выплаты будут переведены на Укрпочту.

Что еще стоит знать

Недавно Новини.LIVE рассказывали об изменениях, которые ждут абонентов Киевстара с сентября. Клиенты мобильного оператора, пользующиеся тарифными планами Smart Business и Smart Business+, смогут автоматически перейти на другие пакеты услуг с аналогичным наполнением. Как заявляют в компании, с 1 сентября на определенные тарифы ожидается повышение цен.

Также Новини.LIVE сообщали, что совсем скоро может подешеветь аренда жилья в ЕС. Это касается украинцев, которые из-за войны переехали в страны ЕС. В городах с дефицитом жилья могут появиться ограничения на количество дней, в течение которых квартиру разрешено сдавать туристам.