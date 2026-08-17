Жилье в Европе хотят сделать более доступным: что изменится для украинцев

Женщина в квартире. Фото: УНИАН

Для украинцев, которые из-за войны переехали в страны ЕС, в скором времени поиск квартиры может несколько упроститься — по крайней мере, в городах, где не хватает жилья. Европейская комиссия готовит закон о доступном жилье Affordable Housing Act, который может позволить городам ограничивать краткосрочную аренду через Airbnb и Booking.com. Если новые правила вступят в силу, количество квартир для долгосрочной аренды может увеличиться, а вот найти жилье на несколько дней или недель станет сложнее.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на адвоката Романа Иванова.

По замыслу Еврокомиссии, в городах и регионах с высокой жилищной нагрузкой местные власти смогут принимать меры по снижению давления краткосрочной аренды на рынок жилья.

Что может измениться в сфере посуточной аренды

В городах с дефицитом жилья могут появиться ограничения на количество дней, в течение которых квартиру разрешено сдавать туристам. Также возможны квоты, регистрация объектов и другие местные правила.

Владельцев жилья могут обязать регистрировать свои объекты, а онлайн-платформы — передавать государственным органам данные об аренде.

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При этом Еврокомиссия стремится сохранить баланс между интересами жителей и туристическим бизнесом. То есть идея не в том, чтобы просто убрать Airbnb или подобные сервисы, а в том, чтобы в городах с серьезным жилищным кризисом краткосрочная аренда не отнимала слишком много квартир у рынка долгосрочной аренды.

Почему ЕС обратил внимание на Airbnb и Booking

Еврокомиссия связывает краткосрочную аренду с жилищным давлением в наиболее популярных туристических городах и регионах. Большое количество квартир, сдаваемых туристам на короткие сроки, может сокращать предложение жилья для людей, ищущих жилье на длительный период. Именно поэтому ЕС хочет предоставить местным властям больше инструментов для реагирования на ситуацию там, где жилья не хватает.

Как это может повлиять на украинских беженцев

Если часть квартир, которые сейчас постоянно сдаются туристам на несколько дней или недель, вернется на рынок долгосрочной аренды, выбор жилья для постоянного проживания может увеличиться.

Еще один возможный плюс — более прозрачная система регистрации арендодателей. Она должна помочь властям лучше контролировать рынок и бороться с нелегальными объявлениями. Новые общеевропейские правила по прозрачности краткосрочной аренды уже начали применяться с 20 мая 2026 года.

С другой стороны, для тех, кто ищет жилье всего на несколько дней или недель, выбор может сократиться, если города введут ограничения на краткосрочную аренду.

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