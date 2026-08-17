Житло в Європі хочуть зробити доступнішим: що зміниться для українців

Жінка у квартирі. Фото: УНІАН

Для українців, які через війну переїхали у країни ЄС, незабаром можуть дещо спростити пошук квартири — принаймні в містах, де житла не вистачає. Європейська комісія готує закон про доступне житло Affordable Housing Act, який може дозволити містам обмежувати короткострокову оренду через Airbnb та Booking.com. Якщо нові правила запрацюють, квартир для довгострокової оренди може побільшати, а от знайти житло на кілька днів чи тижнів стане складніше.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на адвоката Романа Іванова.

За задумом Єврокомісії, у містах і регіонах із високим житловим навантаженням місцева влада зможе вживати заходів для зменшення тиску короткострокової оренди на ринок житла.

Що можуть змінити для подобової оренди

У містах із дефіцитом житла можуть з'явитися обмеження на кількість днів, протягом яких квартиру дозволено здавати туристам. Також можливі квоти, реєстрація об'єктів та інші місцеві правила.

Власників житла можуть зобов'язати реєструвати свої об'єкти, а онлайн-платформи — передавати державним органам дані про оренду.

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При цьому Єврокомісія намагається зберегти баланс між інтересами мешканців і туристичним бізнесом. Тобто ідея не в тому, щоб просто прибрати Airbnb чи подібні сервіси, а в тому, щоб у містах із серйозною житловою кризою короткострокова оренда не забирала надто багато квартир із довгострокового ринку.

Чому ЄС звернув увагу на Airbnb та Booking

Єврокомісія пов'язує короткострокову оренду з житловим тиском у найбільш популярних туристичних містах і регіонах. Велика кількість квартир, які здаються туристам на короткі терміни, може зменшувати пропозицію житла для людей, які шукають помешкання на тривалий період. Саме тому ЄС хоче дати місцевій владі більше інструментів для реагування на ситуацію там, де житла недостатньо.

Як це може вплинути на українських біженців

Якщо частину квартир, які зараз постійно здають туристам на кілька днів чи тижнів, повернуть на ринок довгострокової оренди, вибір житла для постійного проживання може збільшитися.

Ще один можливий плюс — прозоріша система реєстрації орендодавців. Вона має допомогти владі краще контролювати ринок і боротися з нелегальними оголошеннями. Нові загальноєвропейські правила щодо прозорості короткострокової оренди вже почали застосовуватися з 20 травня 2026 року.

З іншого боку, для тих, хто шукає житло лише на кілька днів або тижнів, вибір може стати меншим, якщо міста запроваджуватимуть обмеження для короткострокової оренди.

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