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Головна Економіка Вигідний день для роботи в Польщі: коли пропонують платити у 2,5 раза більше грошей

Вигідний день для роботи в Польщі: коли пропонують платити у 2,5 раза більше грошей

Ua ru
Дата публікації: 5 серпня 2026 08:10
Робота в Польщі: в який день тижня пропонують платити працівника у 2,5 раза більше грошей
Дівчина оплачує покупку через термінал і гаманець з польськими злотими. Фото: Pexels. Колаж: Новини.LIVE

У Польщі знову заговорили про можливі зміни правил недільної торгівлі. Профспілка "Альтернатива" пропонує повністю скасувати заборону на роботу магазинів у неділю, але водночас запровадити вищу оплату для працівників.

Про те, скільки пропонують платити працівникам за роботу у неділю в Польщі, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на інформаційний портал "inPoland".

Чому в Польщі з’явилась ідея скасувати заборону на торгівлю у неділю 

Голова профспілки "Альтернатива" Пьотр Шумлевич заявив, що нинішні правила недільної торгівлі не виправдали очікувань. За його словами, через численні винятки заборона фактично втратила свій сенс, а найбільше від чинної системи виграли великі торгівельні мережі, які змогли пристосуватися до нових умов.

У профспілці вважають, що замість повної заборони краще створити систему, яка буде вигідною для працівників. На їхню думку, високі доплати зробили б роботу в неділю добровільною та справедливо оплачуваною.

Скільки пропонують платити працівникам за роботу у неділю

За ідеєю профспілки, люди, які працюватимуть у неділю, мають отримувати 250% від звичайної погодинної ставки. Тобто за кожну годину роботи у цей день працівник мав би отримувати у 2,5 раза більше, ніж зазвичай.

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Представники "Альтернативи" пропонують поширити такий підхід не лише на магазини, а й на інші сфери, де робота у неділю є необхідною.

Шумлевич також нагадав, що урядова коаліція раніше говорила про можливий перегляд правил недільної торгівлі, але конкретних змін поки не ухвалила. Тим часом законодавчий процес триває, а отже в майбутньому обмеження можуть бути скасовані.

Наразі ж діють чинні правила. У 2026 році в Польщі передбачено лише вісім неділь, коли торгівля буде дозволена.

Раніше Новини.LIVE писали, що з 1 січня 2026 року у Польщі зросла мінімальна зарплата. Тепер люди, які працюють повний робочий день, повинні отримувати щонайменше 4 806 злотих брутто. Після всіх податків це приблизно 3 605-3 606 злотих "на руки".

Також Новини.LIVE писали, що українцям, які планують їхати до Польщі, варто заздалегідь перевірити вимоги щодо грошей на кордоні. При в’їзді можуть попросити підтвердити, що у вас є достатньо коштів для перебування. Розповідаємо, яку суму потрібно мати із собою станом на серпень 2026 року.

Польща робота зарплатня
Андрій Жинкін - Редактор економічних новин
Автор:
Андрій Жинкін
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