Мінімальна сума готівки для в’їзду в Польщу: скільки грошей треба взяти в серпні

Печатка, автомобіль в пункті пропуску, злоті в руках. Фото: Pexels, Google Maps, ДПСУ. Колаж: Новини.LIVE

Плануючи поїздку до Польщі, українцям необхідно переконатися, що на кордоні не виникне проблем через готівку. Актуальні правила передбачають підтвердження платоспроможності, а саме пред'явлення валюти в мінімально допустимому обсязі. Ми дізналися, яку суму необхідно взяти в Польщу станом на серпень 2026 року.

Про це розповідає Новини.LIVE за посиланням на урядовий портал Республіки Польща.

Мінімальна сума для в'їзду в Польщу

Закон сусідньої країни вимагає від іноземців пред'явлення готівки на кордоні. Необхідно довести, що коштів вистачить на весь період запланованого проживання. Для цього затвердили мінімальні суми, вони перебувають на такому рівні:

для поїздки до чотирьох днів — 300 злотих (3 560 грн);

для поїздки понад чотири дні — 75 злотих (900 грн) на кожен день.

Важливо мати саме готівку, оскільки гроші на банківських рахунках прикордонники не беруть до уваги. Проте можна заздалегідь замовити виписку про баланс на карті, надавши документальне підтвердження своєї фінансової спроможності в пункті пропуску.

Додатково на кордоні можуть вимагати зворотній квиток, якщо людина подорожує автобусом або поїздом. У разі його відсутності підійде сума, еквівалентна вартості документа, але не менше 200 злотих (2 400 грн) для громадян України.

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Що чекає українців у Польщі в серпні

Раніше ми розповідали, чи готуватися українцям до змін найближчим часом. Мінімальна зарплата у Польщі залишиться на попередньому рівні — 4 806 злотих брутто на місяць (орієнтовно 57 000 грн). Після вирахування обов'язкових податків і зборів "на руки" працівники отримають 3 605 злотих (42 500 грн).

Виплата за програмою 800+ також буде доступна українцям, які виконали обов'язкові умови, а саме віддали дитину в садок або школу, мають офіційну роботу і легально перебувають в Польщі.

Однак деяким громадянам необхідно зробити важливу справу до 31 серпня 2026 року. Якщо вони оформляли статус тимчасового захисту без закордонного паспорта або змінили відомості в документах, то повинні поновити дані в реєстрі PESEL UKR. Інакше можна втратити тимчасовий захист з 1 вересня.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, яка мінімальна вартість години роботи в Польщі станом на серпень 2026 року. Ставка перебуває на рівні 34,40 злотих брутто (380 грн). Для порівняння, минулого року працівники отримували щонайменше 30,50 злотих за годину роботи.

Також Новини.LIVE розповідали, кого з українців можуть не пустити на територію Польщі. Причин для відмови існує чимало. Найпопулярнішими є прострочення дозвільних документів або паспорта, відсутність мінімальної суми готівки, недостовірні відомості, перевезення заборонених товарів тощо.