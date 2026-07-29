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Головна Економіка Зарплати, соцвиплати і тимчасовий захист: що чекає українців у Польщі в серпні

Зарплати, соцвиплати і тимчасовий захист: що чекає українців у Польщі в серпні

Ua ru
Дата публікації: 29 липня 2026 13:06
Мінімальна зарплата в серпні, тимчасовий захист і виплата 800 плюс: що чекає українців у Польщі
Зміни для українців у Польщі. Колаж: Новини.LIVE

Чимало українців планують поїздку до Польщі не з туристичною метою, а для тривалого проживання. Нашим громадянам необхідно заздалегідь ознайомитися зі змінами і правилами перебування за кордоном, аби уникнути потенційних проблем. Ми дізналися, що чекає українців у Польщі найближчим часом.

Сайт Новини.LIVE розповідає, до чого готуватися українцям у Польщі з серпня 2026 року.

Мінімальна і середня зарплата в Польщі

Згідно з інформацією на урядовому порталі Республіки Польща, мінімальна заробітна плата станом на серпень 2026 року — 4 806 злотих брутто на місяць (близько 56 800 грн). Це сума до вирахування обов’язкових податків і зборів, а "на руки" працівники отримують орієнтовно 3 605 злотих (42 500 грн).

Середні доходи в Польщі залежать від кваліфікації, сфери діяльності, стажу роботи та інших факторів. Наприклад, згідно з підрахунками Головного статистичного управління GUS, в червні показник середнього заробітку в корпоративному секторі досяг 9 401,58 злотих брутто (111 000 грн).

Що з виплатою 800+ для українців

Українці в Польщі продовжать отримувати популярну фінансову виплату 800+, якщо виконають обов'язкові умови програми. Наші громадяни повинні:

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  • легально проживати на території країни;
  • віддати дитину в місцевий садок або школу;
  • бути офіційно працевлаштованим або займатися підприємницькою діяльністю.

Але останнім часом українці скаржаться на призупинення вже призначених виплат. У листах від Установи соціального страхування називають незрозумілу причину — розбіжності в даних Прикордонної служби щодо виїзду з території Польщі.

В ZUS повідомили, що нарахування коштів відновлять після врегулювання питання з прикордонниками, однак залишається незрозумілим, скільки доведеться чекати повернення виплат від держави та скількох родин торкнулася ця проблема.

Що обов'язково треба зробити в серпні

На порталі gov.pl громадян України попередили, що до 31 серпня 2026 року деякі категорії осіб повинні оновити персональні дані в реєстрі PESEL UKR. Інакше існує загроза втратити тимчасовий захист з 1 вересня.

Ця вимога стосується українців, які раніше отримали статус без чинного закордонного паспорта або після оформлення змінили свої документи. В інших випадках звертатися до державних органів для оновлення інформації не потрібно.

Раніше Новини.LIVE писали, кого з українців можуть не пустити в Польщу. Йдеться про випадки затримок на кордоні та відмови узгодити проїзд. Ми дізналися про п'ять найпоширеніших причин, чому наші громадяни стикаються з проблемою.

Також Новини.LIVE розповідали, які товари не можна вивезти з України без декларування. Йдеться про підтвердження походження речей на кордоні, зокрема валюти, цінних паперів, банківських металів та ін. За ухилення від цієї вимоги загрожують суворі штрафи.

мінімальна зарплата соцвиплати українці в Польщі
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська
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