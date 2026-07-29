Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Зарплаты, соцвыплаты и временная защита: что ждет украинцев в Польше в августе

Зарплаты, соцвыплаты и временная защита: что ждет украинцев в Польше в августе

Ua ru
Дата публикации 29 июля 2026 13:06
Минимальная зарплата в августе, временная защита и выплата 800 плюс: что ждет украинцев в Польше
Изменения для украинцев в Польше. Коллаж: Новини.LIVE

Многие украинцы планируют поездку в Польшу не с туристической целью, а для длительного проживания. Нашим гражданам необходимо заранее ознакомиться с изменениями и правилами пребывания за границей, дабы избежать потенциальных проблем. Мы выяснили, что ждет украинцев в Польше в ближайшее время.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, к чему следует готовиться украинцам в Польше с августа 2026 года.

Минимальная и средняя зарплата в Польше

Согласно информации на правительственном портале Республики Польша, минимальная заработная плата по состоянию на август 2026 года составляет 4 806 злотых брутто в месяц (около 56 800 грн). Это сумма до вычета обязательных налогов и сборов, а "на руки" сотрудники получают ориентировочно 3 605 злотых (42 500 грн).

Средние доходы в Польше зависят от квалификации, сферы деятельности, стажа работы и других факторов. Например, согласно подсчетам Главного статистического управления GUS, в июне показатель среднего заработка в корпоративном секторе достиг 9 401,58 злотых брутто (111 000 грн).

Что с выплатой 800+ для украинцев

Украинцы в Польше продолжат получать популярную финансовую выплату 800+, если выполнят обязательные условия программы. Наши граждане должны:

Читайте также:
  • легально проживать на территории страны;
  • отдать ребенка в местный детский сад или школу;
  • быть официально трудоустроенными или заниматься предпринимательской деятельностью.

Однако в последнее время украинцы жалуются на приостановку уже назначенных выплат. В письмах от Учреждения социального страхования называют непонятную причину — расхождения в данных Пограничной службы относительно выезда с территории Польши.

В ZUS сообщили, что начисление средств возобновят после урегулирования вопроса с пограничниками, однако остается непонятным, сколько придется ждать возвращения выплат от государства и сколько семей затронула эта проблема.

Что обязательно нужно сделать в августе

На портале gov.pl граждан Украины предупредили, что до 31 августа 2026 года некоторые категории лиц должны обновить персональные данные в реестре PESEL UKR. Иначе существует угроза лишиться временной защиты с 1 сентября.

Это требование касается украинцев, которые ранее получили статус без действующего загранпаспорта или после оформления сменили свои документы. В остальных случаях обращаться в государственные органы для обновления информации не требуется.

Ранее Новини.LIVE писали, кого из украинцев могут не пустить в Польшу. Речь идет о случаях задержек на границе и отказах в пропуске. Мы узнали о пяти наиболее распространенных причинах, из-за которых наши граждане сталкиваются с этой проблемой.

Также Новини.LIVE рассказывали, какие товары нельзя вывозить из Украины без декларирования. Речь идет о подтверждении происхождения вещей на границе, в частности валюты, ценных бумаг, банковских металлов и т. д. За уклонение от этого требования грозят суровые штрафы.

минимальная зарплата соцвыплаты украинцы в Польше
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации