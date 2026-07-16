Пересечение границы с товарами: какое имущество надо декларировать и что грозит за уклонение

Пункт пропуска и духи. Фото: Google Maps, ГПСУ/Facebook. Коллаж: Новини.LIVE

Планируя поездку в Европу, украинцы должны ознакомиться с основными требованиями, касающимися пересечения государственной границы. Некоторые вещи нельзя перевозить без письменного декларирования. Граждан, нарушивших правила, ждет строгая ответственность.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Государственную таможенную службу Украины.

Какое имущество необходимо декларировать

Путешественники могут воспользоваться каналом упрощенного таможенного контроля, если не перевозят товары, подлежащие декларированию. В свою очередь, выбрав "красный" коридор, человек официально признает наличие в багаже задокументированных вещей.

В случае отсутствия деклараций, чеков, ярлыков или других справок сотрудники таможни будут определять стоимость имущества на основании цен на идентичные/похожие товары. По состоянию на 2026 год при пересечении государственной границы декларированию подлежат:

культурные ценности;

банковские металлы;

лекарственные средства, содержащие наркотические или психотропные вещества;

валюта на сумму свыше 10 000 евро в эквиваленте;

ценные бумаги;

товары, для ввоза которых требуются разрешительные документы;

вещи общей стоимостью свыше 500 евро или весом более 50 кг;

домашние животные.

"Прохождение красного коридора предполагает заполнение гражданами таможенной декларации, а в случае наличия товаров, превышающих установленные нормы — уплату налогов", — заявили в Государственной таможенной службе.

Читайте также:

Штрафы на границе Украины

Нарушение Таможенного кодекса влечет за собой строгую финансовую ответственность. Так, статья 471 предусматривает штраф в размере 20% от суммы превышения установленного лимита (свыше 10 000 евро) за уклонение от декларирования валютных ценностей.

Действия, направленные на перемещение товаров через границу вне таможенного контроля, тянут за собой санкцию в размере от 50% до 100% стоимости товаров. Аналогичный штраф предусмотрен за сокрытие вещей при прохождении проверки в пункте пропуска.

Попытка неправомерно уклониться от уплаты налогов или уменьшить размер платежей предполагает финансовую ответственность в размере 50-150% неуплаченной суммы, согласно статье 485 Таможенного кодекса.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что Украина и Польша введут новые правила пересечения границы. Речь идет об экспериментальном проекте, в рамках которого сотрудники таможни будут проводить проверки не только во время движения поездов. Это поможет сократить время прохождения контроля.

Также Новини.LIVE рассказывали, сколько средств нужно украинцам за границей для комфортной жизни. Суммы варьируются в зависимости от индивидуальных обстоятельств и конкретных стран. Мы выяснили ориентировочные доходы, которых нашим гражданам хватает на проживание.