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Поездка в Европу: без какого документа водителей-мужчин не выпустят за границу

Ua ru
Дата публикации 12 июля 2026 19:21
Выезд в ЕС в июле 2026 года: какие документы необходимы водителям
Проверка документов гражданина на границе. Фото: ГПСУ. Коллаж: Новини.LIVE

Украинцы сталкиваются с проблемами на границе из-за ограничений на выезд, связанных с войной. В частности, мужчину не выпустят за границу, если он находится в розыске за нарушение мобилизационного законодательства. Все запреты можно проверить онлайн.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

Правила выезда для мужчин

Для въезда в Европу украинцам необходимы внутренний и биометрический загранпаспорт. Срок действия документа должен составлять не менее трех месяцев с даты пересечения границы.

Также не лишним будет оформить медицинскую страховку, её можно предъявить пограничнику в электронном формате.

В рамках безвизового режима украинцам необходимо иметь при себе действующий биометрический загранпаспорт.

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Без визы украинцы могут легально находиться на территории Шенгенской зоны до 90 дней в течение 180-дневного периода.

Водители должны предъявить на границе водительское удостоверение международного образца, действующий технический паспорт на транспортное средство, а также международный страховой сертификат для автомобилей — "Зеленую карту".

В то же время в период войны для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет действуют особые правила пересечения границы. В частности, для выезда им необходимо не только действующий загранпаспорт, но и военно-учетный документ с актуальным QR-кодом.

Ограничения на выезд можно проверить онлайн, в приложении "Резерв+". Разрешение на выезд будет отображаться непосредственно в системе.

Ранее Новини.LIVE писали, что украинцы массово жалуются на проблемы с пересечением границы с Польшей. От туристов требуют наличие обратного билета или суммы, эквивалентной его стоимости. Отсутствие этого документа является основанием для отказа во въезде на территорию страны.

Также Новини.LIVE рассказывали, какое имущество конфискуют на границе и кто может им распоряжаться. Изъятию подлежат контрабанда, незадекларированные товары, поддельная продукция и т. д. Эти вещи могут быть утилизированы, бесплатно переданы другим лицам или уничтожены.

путешествие Европа выезд за границу
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
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