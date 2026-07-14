Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гороскоп
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Расходы за границей: сколько нужно украинцам для комфортной жизни

Расходы за границей: сколько нужно украинцам для комфортной жизни

Ua ru
Дата публикации 14 июля 2026 12:10
Украинцы за границей: сколько денег нужно для комфортной жизни в разных странах
Расходы за рубежом в 2026 году. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Многие украинцы, планируя поездку в Европу, сталкиваются с неопределенностью в отношении расходов. Путешественников интересует, сколько денег в среднем потребуется для более-менее комфортного проживания за границей. Ответы на этот вопрос дали наши сограждане, которые уже давно проживают в ЕС.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на социальную сеть Threads.

Сколько денег нужно на жизнь за границей

Пользовательница соцсети опубликовала пост с вопросом к украинцам, проживающим за границей и не получающим выплат, сколько денег им нужно в месяц для комфортной жизни. Она получила немало ответов от соотечественников из разных стран. Например, одна девушка поделилась расходами в Рейнланд-Пфальце (Германия):

  • аренда — 750 евро;
  • коммунальные услуги — 250 евро;
  • парковка автомобиля — 60 евро;
  • автострахование — 80 евро;
  • топливо — 100 евро;
  • интернет — 70 евро;
  • связь — 50 евро;
  • питание — 1200 евро;
  • страхование адвокатских услуг — 50 евро;
  • налог на автомобиль — 34 евро;
  • школа/ребенок/книги/лагеря — 400 евро;
  • выходные вне дома — 400 евро;
  • одежда — 100 евро;
  • обслуживание автомобиля — 40 евро;
  • средства гигиены — 70 евро;
  • радио/телевидение — 12 евро;
  • отпуск — 350 евро.

Конечно, эти расходы индивидуальны и могут существенно отличаться в зависимости от потребностей человека. Так, другая девушка из Германии назвала ориентировочную сумму 1 500 евро в месяц. Пользовательница соцсети из Франции назвала расходы в размере 1 300 евро (500-800 евро — жилье, 400 евро — питание).

  • Расходы за границей: сколько нужно украинцам для комфортной жизни - фото 1
    Расходы украинцев за рубежом. Фото: скриншот/Threads
  • Расходы за границей: сколько нужно украинцам для комфортной жизни - фото 2
    Расходы украинцев за рубежом. Фото: скриншот/Threads
  • Расходы за границей: сколько нужно украинцам для комфортной жизни - фото 3
    Расходы украинцев за рубежом. Фото: скриншот/Threads
  • Расходы за границей: сколько нужно украинцам для комфортной жизни - фото 4
    Расходы украинцев за рубежом. Фото: скриншот/Threads
  • Расходы за границей: сколько нужно украинцам для комфортной жизни - фото 5
    Расходы украинцев за рубежом. Фото: скриншот/Threads
  • Расходы за границей: сколько нужно украинцам для комфортной жизни - фото 6
    Расходы украинцев за рубежом. Фото: скриншот/Threads
  • Расходы за границей: сколько нужно украинцам для комфортной жизни - фото 7
    Расходы украинцев за рубежом. Фото: скриншот/Threads
  • Расходы за границей: сколько нужно украинцам для комфортной жизни - фото 8
    Расходы украинцев за рубежом. Фото: скриншот/Threads
1 / 8
  • Расходы за границей: сколько нужно украинцам для комфортной жизни - фото 1
  • Расходы за границей: сколько нужно украинцам для комфортной жизни - фото 2
  • Расходы за границей: сколько нужно украинцам для комфортной жизни - фото 3
  • Расходы за границей: сколько нужно украинцам для комфортной жизни - фото 4
  • Расходы за границей: сколько нужно украинцам для комфортной жизни - фото 5
  • Расходы за границей: сколько нужно украинцам для комфортной жизни - фото 6
  • Расходы за границей: сколько нужно украинцам для комфортной жизни - фото 7
  • Расходы за границей: сколько нужно украинцам для комфортной жизни - фото 8

"Двое взрослых, ребенок 7 лет и собака. Португалия. Около 3 500 евро базовых расходов, плюс до 500 евро дополнительно. Немного жил в Валенсии и Риме. Уровень цен примерно такой же", — написал украинец в Threads.

Читайте также:

Для комфортного проживания в Грузии пользователи социальной сети назвали достаточной сумму до 1 700 евро, в Греции — чуть более 1 000 евро, в Финляндии — до 2 000 евро (если с автомобилем), в Испании — 3 000 евро для семьи из четырех человек и кота, в Чикаго — не менее 5 000 долларов, в Хорватии — от 2 000 долларов, в Румынии — до 2 000 евро, в Латвии — 1 500 евро.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, на каком транспорте можно быстрее пройти пограничный контроль. На легковой машине проверка проходит легче, а вот в случае автобуса или микроавтобуса действуют специальные процедуры. Из-за этого проезд может затянуться.

Также Новини.LIVE рассказывали, почему наличные могут привести к проблемам на границе. Нередко украинцев останавливают из-за уклонения от декларирования валюты. Кроме того, необходимо иметь деньги для пребывания за границей — хотя бы минимально установленную сумму.

украинцы расходы выезд за границу
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации