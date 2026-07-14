Украинцы за границей: сколько денег нужно для комфортной жизни в разных странах

Расходы за рубежом в 2026 году. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Многие украинцы, планируя поездку в Европу, сталкиваются с неопределенностью в отношении расходов. Путешественников интересует, сколько денег в среднем потребуется для более-менее комфортного проживания за границей. Ответы на этот вопрос дали наши сограждане, которые уже давно проживают в ЕС.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на социальную сеть Threads.

Сколько денег нужно на жизнь за границей

Пользовательница соцсети опубликовала пост с вопросом к украинцам, проживающим за границей и не получающим выплат, сколько денег им нужно в месяц для комфортной жизни. Она получила немало ответов от соотечественников из разных стран. Например, одна девушка поделилась расходами в Рейнланд-Пфальце (Германия):

аренда — 750 евро;

коммунальные услуги — 250 евро;

парковка автомобиля — 60 евро;

автострахование — 80 евро;

топливо — 100 евро;

интернет — 70 евро;

связь — 50 евро;

питание — 1200 евро;

страхование адвокатских услуг — 50 евро;

налог на автомобиль — 34 евро;

школа/ребенок/книги/лагеря — 400 евро;

выходные вне дома — 400 евро;

одежда — 100 евро;

обслуживание автомобиля — 40 евро;

средства гигиены — 70 евро;

радио/телевидение — 12 евро;

отпуск — 350 евро.

Конечно, эти расходы индивидуальны и могут существенно отличаться в зависимости от потребностей человека. Так, другая девушка из Германии назвала ориентировочную сумму 1 500 евро в месяц. Пользовательница соцсети из Франции назвала расходы в размере 1 300 евро (500-800 евро — жилье, 400 евро — питание).

Расходы украинцев за рубежом. Фото: скриншот/Threads

Расходы украинцев за рубежом. Фото: скриншот/Threads

Расходы украинцев за рубежом. Фото: скриншот/Threads

Расходы украинцев за рубежом. Фото: скриншот/Threads

Расходы украинцев за рубежом. Фото: скриншот/Threads

Расходы украинцев за рубежом. Фото: скриншот/Threads

Расходы украинцев за рубежом. Фото: скриншот/Threads

Расходы украинцев за рубежом. Фото: скриншот/Threads 1 / 8















"Двое взрослых, ребенок 7 лет и собака. Португалия. Около 3 500 евро базовых расходов, плюс до 500 евро дополнительно. Немного жил в Валенсии и Риме. Уровень цен примерно такой же", — написал украинец в Threads.

Читайте также:

Для комфортного проживания в Грузии пользователи социальной сети назвали достаточной сумму до 1 700 евро, в Греции — чуть более 1 000 евро, в Финляндии — до 2 000 евро (если с автомобилем), в Испании — 3 000 евро для семьи из четырех человек и кота, в Чикаго — не менее 5 000 долларов, в Хорватии — от 2 000 долларов, в Румынии — до 2 000 евро, в Латвии — 1 500 евро.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, на каком транспорте можно быстрее пройти пограничный контроль. На легковой машине проверка проходит легче, а вот в случае автобуса или микроавтобуса действуют специальные процедуры. Из-за этого проезд может затянуться.

Также Новини.LIVE рассказывали, почему наличные могут привести к проблемам на границе. Нередко украинцев останавливают из-за уклонения от декларирования валюты. Кроме того, необходимо иметь деньги для пребывания за границей — хотя бы минимально установленную сумму.