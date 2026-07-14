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Головна Економіка Витрати за кордоном: скільки потрібно українцям для комфортного життя

Витрати за кордоном: скільки потрібно українцям для комфортного життя

Ua ru
Дата публікації: 14 липня 2026 12:10
Українці за кордоном: скільки грошей потрібно для комфортного життя в різних країнах
Витрати за кордоном у 2026 році. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Чимало українців, плануючи поїздку до Європи, стикаються з незнанням щодо витрат. Мандрівників цікавить, скільки грошей у середньому потрібно для більш-менш комфортного проживання за кордоном. Відповіді на це питання дали наші громадяни, які давно перебувають в ЄС.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на соціальну мережу Threads.

Скільки грошей треба на життя за кордоном

Користувачка соцмережі опублікувала допис із запитанням до українців, які мешкають за кордоном і не отримують виплат, скільки грошей їм потрібно на місяць для комфортного життя. Вона отримала чимало відповідей від співвітчизників із різних країн. Наприклад, одна дівчина поділилася витратами в Рейнланд-Пфальці (Німеччина):

  • оренда — 750 євро;
  • комунальні послуги — 250 євро;
  • паркування авто — 60 євро;
  • автострахування — 80 євро;
  • пальне — 100 євро;
  • інтернет — 70 євро;
  • звʼязок — 50 євро;
  • Їжа — 1200 євро;
  • адвокатське страхування — 50 євро;
  • податок на авто — 34 євро;
  • школа/дитина/книги/табори — 400 євро;
  • вихідні не вдома — 400 євро;
  • одяг — 100 євро;
  • обслуговування авто — 40 євро;
  • засоби гігієни — 70 євро;
  • радіо/телебачення — 12 євро;
  • відпустка — 350 євро.

Звісно, ці витрати є індивідуальними і можуть суттєво відрізнятися залежно від потреб людини. Так, інша дівчина з Німеччини назвала орієнтовну суму 1 500 євро на місяць. Користувачка соцмережі з Франції озвучила витрати на рівні 1 300 євро (500-800 євро — житло, 400 євро — харчування).

  • Витрати за кордоном: скільки потрібно українцям для комфортного життя - фото 1
    Витрати українців за кордоном. Фото: скриншот/Threads
  • Витрати за кордоном: скільки потрібно українцям для комфортного життя - фото 2
    Витрати українців за кордоном. Фото: скриншот/Threads
  • Витрати за кордоном: скільки потрібно українцям для комфортного життя - фото 3
    Витрати українців за кордоном. Фото: скриншот/Threads
  • Витрати за кордоном: скільки потрібно українцям для комфортного життя - фото 4
    Витрати українців за кордоном. Фото: скриншот/Threads
  • Витрати за кордоном: скільки потрібно українцям для комфортного життя - фото 5
    Витрати українців за кордоном. Фото: скриншот/Threads
  • Витрати за кордоном: скільки потрібно українцям для комфортного життя - фото 6
    Витрати українців за кордоном. Фото: скриншот/Threads
  • Витрати за кордоном: скільки потрібно українцям для комфортного життя - фото 7
    Витрати українців за кордоном. Фото: скриншот/Threads
  • Витрати за кордоном: скільки потрібно українцям для комфортного життя - фото 8
    Витрати українців за кордоном. Фото: скриншот/Threads
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  • Витрати за кордоном: скільки потрібно українцям для комфортного життя - фото 1
  • Витрати за кордоном: скільки потрібно українцям для комфортного життя - фото 2
  • Витрати за кордоном: скільки потрібно українцям для комфортного життя - фото 3
  • Витрати за кордоном: скільки потрібно українцям для комфортного життя - фото 4
  • Витрати за кордоном: скільки потрібно українцям для комфортного життя - фото 5
  • Витрати за кордоном: скільки потрібно українцям для комфортного життя - фото 6
  • Витрати за кордоном: скільки потрібно українцям для комфортного життя - фото 7
  • Витрати за кордоном: скільки потрібно українцям для комфортного життя - фото 8

"Двоє дорослих, дитина 7 років і собака. Португалія. Близько 3 500 євро базових, плюс до 500 євро додатково. Трохи жив у Валенсії та Римі. Порядок цін приблизно такий самий", — написав українець у Threads.

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Для комфортного проживання у Грузії користувачі соціальної мережі назвали достатньою суму до 1 700 євро, у Греції — трохи більше 1000 євро, у Фінляндії — до 2 000 євро (якщо з автомобілем), в Іспанії — 3 000 євро для родини з чотирьох людей та кота, в Чикаго — щонайменше 5 000 доларів, у Хорватії — від 2 000 доларів, у Румунії — до 2 000 євро, у Латвії — 1 500 євро.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, на якому транспорті можна швидше пройти прикордонний контроль. На легковому авто перевірка проходить легше, натомість у випадку автобуса чи мікроавтобуса діють спеціальні процедури. Через це проїзд може затягнутися.

Також Новини.LIVE розповідали, чому готівка може призвести до проблем на кордоні. Нерідко українців зупиняють через ухилення від декларування валюти. Плюс необхідно мати гроші для перебування за кордоном — хоча б мінімально встановлену суму.

українці витрати виїзд за кордон
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська
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