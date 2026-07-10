Перетин кордону України у 2026 році: які проблеми з готівкою можуть обмежити виїзд

Пункт пропуску і купюри гривні. Фото: Unsplash, Google Maps. Колаж: Новини.LIVE

Українці можуть стикнутися з проблемами під час перетину кордону через готівку. Гроші нерідко стають причиною заборони на в'їзд або встановлення інших обмежень. Ми з'ясували, яких правил повинні дотримуватися наші громадяни у пунктах пропуску.

Сайт Новини.LIVE розповідає, як уникнути проблем на кордоні через готівку.

Декларування валютних цінностей

Згідно з інформацією від Державної митної служби, українці повинні декларувати готівкову валюту та банківські метали у сумі, що перевищує 10 000 євро в еквіваленті. Якщо людина намагається перевезти купюри, вона зобов'язана підтвердити джерела їх походження.

Ухилення від декларування загрожує штрафом 20% від суми перевищення ліміту і забороною на перетин кордону до моменту виконання цієї вимоги.

"Перерахунок суми в євро здійснюється за офіційним курсом, установленим Національним банком України, або за крос-курсом на день перетину митного кордону", — повідомили в ДМС.

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Мінімальна сума готівки для в’їзду

Інша поширена причина проблем на кордоні — відсутність мінімальної суми готівки, яка передбачена законодавством конкретної країни. Наприклад, згідно з урядовим порталом Республіки Польща, для успішного в'їзду на територію держави іноземці повинні підтвердити власну платоспроможність.

Для цього треба пред'явити суму готівки на рівні щонайменше 300 злотих (3 600 грн), якщо тривалість поїздки не перевищує чотири дні. У протилежному випадку мінімальний обсяг валюти становить 75 злотих (900 грн) на кожен день запланованого перебування.

Аналогічні правила діють на кордоні Словаччини, Угорщини та Румунії, тому необхідно завчасно дізнатися про норми готівки для мінімізації потенційних обмежувальних ризиків. Також польські прикордонники можуть вимагати пред'явлення зворотного квитка.

В разі відсутності документу потрібно показати суму, еквівалентну його вартості, але не менше 200 злотих. Це ліміт для громадян країн, які межують з Республікою Польща. Якщо людина подорожує на власному транспорті, зворотний квиток не вимагається.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що запуск системи ETIAS можуть відкласти до 2027 року. Через проблеми в пунктах пропуску та аеропортах, викликаних системою EES, повноцінний запуск ETIAS став неможливим. Процес можуть відтермінувати на кілька місяців чи один квартал.

Також Новини.LIVE розповідали, як українцям дізнатися про заборону на виїзд за кордон. Обмеження можуть встановити через борги зі сплати аліментів та відкриті виконавчі провадження. Перевірка доступна через застосунок "Дія" та сервіс Opendatabot.