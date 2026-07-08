Нові правила перетину кордону ЄС: чому запуск системи ETIAS можуть перенести

Пасажири в аеропорту. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Довгоочікуваний запуск системи ETIAS, яка передбачає оформлення дозволу на перебування в ЄС, можуть відкласти до 2027 року. Причина — технічні проблеми з реалізацією системи Entry/Exit System (EES). Без її повноцінної роботи на території Європейського Союзу неможливо запровадити ETIAS.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Financial Times.

Чому можуть відкласти запуск ETIAS

Через запуск наприкінці 2025 року цифрової системи EES досі спостерігаються проблеми в пунктах пропуску та аеропортах. Громадяни третіх країн повинні здати біометричні дані, зокрема відбитки пальців і фото обличчя, для внесення інформації в базу. Це необхідно для фіксування в'їзду та виїзду осіб через зовнішні кордони ЄС.

Водночас реалізація нововведення супроводжується регулярними технічними збоями і повільною роботою в місцях, де відбувається перевірка пасажирів. Це призводить до великих затримок, довгих черг, хоча головною ціллю EES якраз було пришвидшити проходження контролю на кордоні.

Запуск ETIAS планували здійснити після повноцінного впровадження Entry/Exit System. Однак, за інформацією Financial Times, виконання цього завдання протягом кількох місяців видається надто складним і навіть нереалістичним.

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Нові терміни запуску ETIAS

Попереднє рішення Європейської комісії передбачало запуск системи у четвертому кварталі 2026 року. Водночас агентство EU-LISA, яке відповідає за результат, не може успішно завершити тестування ETIAS через недосконалість EES.

Наразі немає чітких термінів, хоча один зі співрозмовників видання припустив, що відтермінування може бути незначним і становити лише кілька місяців чи квартал. Іншими словами, існує велика ймовірність перенесення запуску ETIAS на початок 2027 року.

Нагадаємо, ця система передбачає оформлення дозволу терміном на три роки для перетину кордону ЄС громадянами третіх країн. Вартість видачі документа — 20 євро. Найближчим часом українським мандрівникам не доведеться відкладати гроші на цю потребу.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, чи доведеться оформлювати дозвіл ETIAS українцям із тимчасовим захистом. Наявність візи, права довготермінового перебування в Європейському Союзі чи статусу біженця звільняє особу від необхідності подавати заявку на ETIAS.

Також Новини.LIVE розповідали, що повинні знати українці про перетин польського кордону. Існує багато правил і вимог до іноземців, невиконання яких загрожує проблемами. Наприклад, забороною на в’їзд до конкретної країни ЄС.