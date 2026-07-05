За можливість перебувати в ЄС доведеться заплатити: сума та коли зміняться правила для українців

Правила в'їзд до ЄС для українців зміняться. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Наприкінці 2026 року для українців, як і для громадян інших країн із безвізовим режимом, запрацює нова система ETIAS. Вона не скасовує безвіз, але перед поїздкою до більшості країн ЄС потрібно буде отримати спеціальний платний дозвіл.

Про те, коли і скільки доведеться доплачувати українцям за можливість перебувати в ЄС, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на офіційний портал Євросоюзу.

Коли почне діяти ETIAS та кому він буде необхідний

Запуск системи запланований на останній квартал 2026 року. Поки що вона не працює, тому подавати заявки ще не потрібно. Після запуску оформити дозвіл можна буде через офіційний сайт ETIAS або мобільний застосунок.

ETIAS буде обов'язковим для громадян країн із безвізовим режимом, зокрема України, якщо вони не мають посвідки на проживання або іншого документа, який дає право легально проживати в країнах ЄС. Однак деякі категорії мандрівників будуть звільнені від оформлення ETIAS.

Скільки доведеться доплатити українцям за можливість перебувати в ЄС

За оформлення дозволу потрібно буде сплатити реєстраційний збір у розмірі 20 євро (приблизно 1000 грн). Подати заявку можна буде самостійно або через іншу людину чи туристичне агентство.

Читайте також:

ETIAS видаватиметься на три роки або до закінчення терміну дії паспорта — залежно від того, що настане раніше. За цей час можна буде необмежену кількість разів подорожувати до країн, які використовують систему ETIAS, але з дотриманням правила: не більше 90 днів перебування протягом будь-яких 180 днів.

Чи замінює ETIAS візу

ETIAS — це не віза і не посвідка на проживання. Дозвіл дозволяє лише короткострокові поїздки:

туризм;

ділові зустрічі;

відвідування родичів;

короткі навчальні програми.

Для роботи, тривалого навчання або проживання, як і раніше, потрібно оформлювати відповідну візу чи дозвіл на проживання.

Для оформлення знадобиться чинний паспорт і сплата збору. У більшості випадків рішення ухвалюватимуть протягом кількох хвилин, але стандартний строк розгляду може тривати до 96 годин. Якщо знадобляться додаткові документи або співбесіда, перевірка може затягнутися ще до 30 днів. Саме тому в ЄС радять отримати схвалення ETIAS ще до купівлі авіаквитків або бронювання житла.

Варто також зазначити, що цей дозвіл не гарантує право на в’їзд до ЄС. Навіть якщо він буде чинним, остаточне рішення про в'їзд ухвалюватимуть прикордонники під час проходження контролю. Якщо ж людина, яка повинна мати ETIAS, прибуде без такого дозволу, їй можуть відмовити у перетині кордону.

Раніше Новини.LIVE писали, що сам по собі закордонний паспорт ще не гарантує, що у 2026 році ви зможете виїхати з України. Тому перед поїздкою варто заздалегідь перевірити, чи немає у вас обмежень. Це можна зробити онлайн, не чекаючи перевірки на кордоні.

Також Новини.LIVE писали, що наприкінці 2026 року ЄС планує запустити систему ETIAS. Після цього для поїздок знадобиться спеціальний дозвіл. Водночас багатьох цікавить, чи потрібно буде оформлювати його українцям, які мають тимчасовий захист.