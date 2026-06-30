Виїзд з України у 2026 році: як заздалегідь перевірити, чи пропустять вас на кодоні

Правила виїзду за кордон у 2026 році. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Наявність закордонного паспорта не гарантує право на виїзд з України у 2026 році. Тож наявність можливих обмежень краще перевіряти ще до планування поїздки, а не вже безпосередньо на пункті пропуску. Зробити це українці можуть онлайн.

Про те, як перевірити, чи не внесли вас у "чорний список" на виїзд за кордон у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Державну прикордонну службу України.

Як перевірити, чи можете ви виїхати з України

У 2026 році найпростіший спосіб перевірити чи можете ви поїхати за кордон — скористатися "Особистим кабінетом" ДПСУ. Увійти туди можна через "Дія.Підпис", BankID або кваліфікований електронний підпис.

Після входу система показує, чи є заборона на виїзд або підтверджує її відсутність. Також у сервісі можуть відображатися дані про можливі борги:

штрафи;

не сплачені аліменти;

відкриті виконавчі провадження.

Перевірити такі заборгованості також можна і через застосунок "Дія" або сервіс "Opendatabot".

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Що важливо знати про виїзд за кордон військовозобов’язаним

Під час воєнного стану для чоловіків 18–60 років діють окремі правила перетину кордону. У ДПСУ зазначають, що не всі обмеження, пов’язані з військовим обліком чи мобілізацією, можуть відображатися в "Особистому кабінеті".

Тому додатково радять перевіряти свій статус у застосунку "Резерв+" — зокрема, чи немає статусу розшуку або інших обмежень. Якщо виїзд дозволений (наприклад, через стан здоров’я чи зняття з обліку), це має відображатись в електронній системі.

Також для виїзду потрібні чинний закордонний паспорт і військово-обліковий документ з актуальним QR-кодом.

Чому важливо заздалегідь перевіряти можливість виїхати за кордон

У ДПСУ підкреслюють, що не варто чекати до останнього моменту. Оновлення реєстрів або зняття обмежень після закриття виконавчих проваджень можуть займати час. Тому перевірку краще робити за кілька тижнів до поїздки і користуватися тільки офіційними сервісами.

Раніше Новини.LIVE писали, що через недотримання вимог законодавства українці доволі часто втрачають валюту, особисті речі або товари, які вилучають під час перетину кордону. При цьому не всі розуміють, що відбувається з таким конфіскованим майном далі: хто має право ним розпоряджатися і чи потрапляє воно у продаж.

Також Новини.LIVE розповідали, що проблеми на кордоні нерідко виникають через перевезення готівки. Якщо сума перевищує дозволений ліміт, людині можуть відмовити у виїзді. Як правило це стосується випадків, коли кошти не були задекларовані належним чином.