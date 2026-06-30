Выезд из Украины в 2026 году: как заранее проверить, пропустят ли вас на границе

Правила выезда за границу в 2026 году. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Наличие загранпаспорта не гарантирует право на выезд из Украины в 2026 году. Поэтому о возможных ограничениях лучше узнать ещё до планирования поездки, а не непосредственно на пункте пропуска. Сделать это украинцы могут онлайн.

О том, как проверить, не внесли ли вас в "черный список" на выезд за границу в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

Как проверить, можете ли вы выехать из Украины

В 2026 году самый простой способ проверить, можете ли вы выехать за границу, — воспользоваться "Личным кабинетом" ГПСУ. Войти туда можно через "Дія.Підпис", BankID или квалифицированную электронную подпись.

После входа система показывает, есть ли запрет на выезд, или подтверждает его отсутствие. Также в сервисе могут отображаться данные о возможных задолженностях:

штрафы;

неуплаченные алименты;

открытые исполнительные производства.

Проверить такие задолженности также можно через приложение "Дія" или сервис "Opendatabot".

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Во время военного положения для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет действуют особые правила пересечения границы. В ГПСУ отмечают, что не все ограничения, связанные с воинским учетом или мобилизацией, могут отображаться в "Личном кабинете".

Поэтому дополнительно рекомендуют проверять свой статус в приложении "Резерв+" — в частности, нет ли статуса "в розыске" или других ограничений. Если выезд разрешен (например, по состоянию здоровья или в связи со снятием с учета), это должно отображаться в электронной системе.

Также для выезда необходимы действующий загранпаспорт и военно-учетный документ с актуальным QR-кодом.

Почему важно заранее проверять возможность выезда за границу

В ГПСУ подчеркивают, что не стоит ждать до последнего момента. Обновление реестров или снятие ограничений после закрытия исполнительных производств могут занять время. Поэтому проверку лучше проводить за несколько недель до поездки и пользоваться только официальными сервисами.

Ранее Новини.LIVE писали, что из-за несоблюдения требований законодательства украинцы довольно часто теряют валюту, личные вещи или товары, которые изымаются при пересечении границы. При этом не все понимают, что происходит с таким конфискованным имуществом дальше: кто имеет право им распоряжаться и попадает ли оно в продажу.

Также Новини.LIVE сообщали, что проблемы на границе нередко возникают из-за перевозки наличных денег. Если сумма превышает разрешенный лимит, человеку могут отказать в выезде. Как правило, это касается случаев, когда средства не были должным образом задекларированы.