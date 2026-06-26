Въезд в Польшу для украинцев: 5 вопросов, которые волнуют туристов в 2026 году

Пересечение границы с Польшей. Фото: Google Maps. Коллаж: Новини.LIVE

Многие украинцы сталкиваются с проблемами на границе с Польшей. Наших граждан отказываются пропускать без подтверждения платежеспособности или наличия определенных документов. Мы собрали самую важную информацию о правилах въезда на территорию Европейского Союза летом 2026 года.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что должны знать украинцы о пересечении польской границы.

Минимальная сумма наличных

Туристу очень повезет, если на границе его не спросят о наличных. Закон требует предоставлять подтверждение платежеспособности, то есть показывать сумму денег, которой должно хватить на весь период запланированного пребывания в Польше.

Минимальные суммы, которые необходимо накопить украинцам, составляют:

300 злотых (3 600 грн) — для поездки, которая продлится не более четырех дней;

75 злотых (900 грн) — на каждый день пребывания в Польше, если продолжительность превышает четыре дня.

В целом лучше взять с собой больше наличных, чем требуется, дабы пограничники не смогли обвинить вас в нарушении требований.

Читайте также:

Подтверждение места проживания

Одним из главных документов, которые нужно взять с собой в дорогу (помимо паспорта и медицинской страховки), является подтверждение места проживания за границей. Даже если речь идет о транзите через территорию Польши.

Украинка рассказала в социальной сети Threads историю о том, как планировала остановиться у брата в Чехии на два дня для дальнейшего вылета в Италию. Однако у нее не было ни приглашения от родственника, ни бронирования номера в отеле на указанный период.

Поэтому на польской границе ее остановили. Даже если турист планирует остановиться в Польше на один день, ему необходимо забронировать номер в хостеле или предоставить приглашение на проживание.

Билет на обратный путь

Еще один важный документ, без которого могут не пропустить в Польшу, — это обратный билет в Украину. Его часто требуют от путешественников, которые едут на пассажирском автобусе или поезде.

В случае отсутствия документа необходимо предъявить сумму, эквивалентную стоимости билета, но не менее 200 злотых (2 400 грн). Это минимальная сумма наличных для граждан стран, прибывших в Польшу из соседнего государства.

Кому могут отказать во въезде в Польшу

Оснований для запрета на пересечение границы существует немало. Среди наиболее распространенных выделяют:

отсутствие достаточной суммы наличных;

отсутствие медицинской страховки;

перевозку запрещенных товаров;

отсутствие подтверждения цели поездки;

отказ предоставить биометрические данные.

Опять же, этот перечень не исчерпывающий и дополнительно включает проблемы с документами, нарушение правил въезда в ЕС, предыдущую депортацию с ограничением на дальнейшее пересечение границы, отсутствие обратного билета и т. д.

Плата за пересечение границы

В четвертом квартале 2026 года планируется запуск системы ETIAS, которая предусматривает обязательное оформление разрешения на въезд в Европейский Союз для украинцев без визы или вида на жительство. Стоимость документа составит 20 евро, а подавать заявку на выдачу придется каждые три года.

ETIAS предоставляет разрешение на пребывание в ЕС до 90 дней в течение любого 180-дневного периода, то есть продолжительность поездок по безвизовому режиму не изменится. Стоит отметить, что посещение Кипра не включается в общий срок, а рассчитывается отдельно.

Ранее Новини.LIVE писали о том, могут ли запретить пересечение границы при наличии долгов. Закон не ограничивает выезд украинцев, имеющих непогашенные кредиты или алименты. Однако запрет может вынести суд на основании открытого исполнительного производства.

Также Новини.LIVE рассказывали, какую минимальную сумму наличных необходимо иметь для въезда в Германию по состоянию на 2026 год. Речь идет о лимите 45 евро на каждый день запланированного пребывания. Если наличных не хватает, пересечение границы могут запретить.