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Главная Экономика Почему не пропустят в Польшу: украинка рассказала о проблемах на границе

Почему не пропустят в Польшу: украинка рассказала о проблемах на границе

Ua ru
Дата публикации 16 июня 2026 11:15
Въезд в Польшу в 2026 году: без какого документа пересечение границы усложнится
Автомобиль в пункте пропуска. Фото: Google Maps

Планируя выезд за границу, украинцам стоит тщательно подготовиться. Ведь на пограничном пункте могут возникнуть непредвиденные проблемы, связанные с пребыванием в конкретной стране. Так, девушку не пропустили в Польшу из-за отсутствия подтверждения проживания.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пост пользовательницы социальной сети Threads.

Что нужно иметь на границе

Девушка ехала прямым автобусом из Украины в Прагу, где должна была сесть на самолет в Италию. Однако до вылета оставалось два дня, в течение которых она планировала жить у брата. Проблема возникла на польской границе: в пункте пропуска требовали подтверждение проживания в Чехии, например, приглашение от брата или бронирование гостиничного номера.

"Сама очередь на границе была недлинной, но меня не пропустили в Раве-Русской. Я ехала прямым автобусом в Прагу, у меня были билеты на самолет в Италию, но не было брони на отель в Праге (планировала две ночи переночевать у брата, поскольку ехала с запасом времени до самолета)", — написала украинка.

Почему не пропустят в Польшу: украинка рассказала о проблемах на границе - фото 1
Сообщения в соцсети Threads. Фото: скриншот

Для успешного пересечения границы необходимо иметь не только действительные документы и наличные деньги, но и подтверждение жилья, даже если речь идет об одном дне. Девушке посоветовали немедленно забронировать номер в самой дешевой гостинице Праги, чтобы показать пограничникам. Однако автобус уехал дальше без пассажирки.

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На правительственном портале Республики Польша говорится: иностранцам будет отказано во въезде на территорию страны, если они не предоставили документальных подтверждений цели и условий запланированного пребывания.

Задержки на польской границе

Во Львовской таможне предупредили путешественников, планирующих пересекать границу Польши, об ограничениях на передвижение в ближайшее время. До ноября 2027 года будет проводиться ремонт на автобусной полосе в пункте пропуска "Шегини — Медика".

Это значит, что автобусы не будут принимать на въезд, пока работы не будут завершены. Однако в обратном направлении никаких препятствий для проезда не предвидится. Пограничники призвали водителей учесть ограничения при планировании маршрута.

Ранее Новини.LIVE писали, сколько наличных денег брать украинцам в Польшу. Ведь на границе могут проверять платежеспособность. Придется показать сумму, которой хватит на весь период запланированного пребывания за границей.

Также Новини.LIVE рассказывали, какую минимальную зарплату получают сотрудники в Польше. По состоянию на 2026 год работодатели должны выплачивать не менее 4 806 злотых брутто в месяц. А с 1 января сумма может вырасти до 4 986 злотых брутто.

Польша выезд за границу пересечение границы
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
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