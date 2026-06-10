Минимальная сумма для въезда в Польшу: украинцев предупредили о проблемах на границе

Очереди на границе и пустой кошелек. Фото: Google Maps, Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Украинцев, планирующих поехать в Польшу, предупредили о возможных задержках и проблемах на границе. Лучше иметь при себе много наличных или, по крайней мере, минимальную сумму, установленную законом. Ведь существует большая вероятность не пройти пограничный контроль.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пост пользовательницы социальной сети Threads.

Почему могут не пропустить в Польшу

Девушка дала совет украинцам, которые готовятся пересечь польскую границу. Она подчеркнула необходимость взять с собой в дорогу наличные с запасом. Держать все финансы на банковской карте — плохая идея, поскольку пограничники проверяют именно бумажные купюры.

"Меня развернули на границе и отправили обратно, потому что "сумма недостаточная". Погуглите, какая сумма должна быть на 1 день, и умножьте на количество дней, которые планируете провести за границей", — написала пользовательница Threads.

Слова девушки подтвердили другие украинцы. Однако из комментариев понятно, что проверка платежеспособности — это случайный "лотерейный билет". То есть наличные считают не у каждого иностранца, въезжающего на территорию Польши. Если повезет, пограничники вообще не вспомнят о деньгах.

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Комментарии украинцев в соцсети Threads о въезде в Польшу. Фото: скриншот

Какая минимальная сумма для въезда

Не помешает узнать, сколько наличных нужно накопить для беспроблемного прохождения контроля. Согласно информации на правительственном портале Республики Польша, требование подтвердить платежеспособность прописано в постановлении Министра внутренних дел от 23 февраля 2015 года.

Минимальная сумма, которую необходимо предъявить в пункте пропуска, по состоянию на 2026 год составляет:

300 злотых (3 500 грн) — для поездки продолжительностью до 4 дней включительно;

75 злотых (900 грн) на каждый день — для поездки продолжительностью более 4 дней.

Необходимо умножить 75 злотых на количество дней запланированного пребывания и накопить такую сумму наличных, а еще лучше — взять деньги с запасом, чтобы точно избежать проблем. Если хотите держать финансы на счете, следует заказать официальную выписку из банка о балансе на карте.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что в Польше хотят повысить минимальную зарплату с 1 января 2027 года. Министерство семьи, труда и социальной политики предложило установить сумму на уровне 4 986 злотых брутто. Для сравнения, в 2026 году МЗП составляет 4 806 злотых в месяц.

Также Новини.LIVE сообщали, что некоторым украинцам необходимо обновить информацию в реестрах PESEL. Требование действует до 31 августа 2026 года для граждан, обновивших паспорт. Отсутствие актуальных данных может привести к потере права на легальное пребывание в Польше.