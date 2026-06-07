В Польше планируют пересмотреть минимальную зарплату: когда и как может измениться сумма

Размер минимальной зарплаты в Польше. Фото: Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

В Польше продолжается подготовка к определению новых размеров минимальной зарплаты и почасовой ставки на 2027 год. Свои предложения уже представило Министерство семьи, труда и социальной политики.

О том, когда и как может измениться размер минимальной зарплаты в Польше, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на информационный портал "inPoland".

На сколько предлагают повысить минималку в Польше в 2027 году

Министерство предлагает установить минимальную заработную плату на уровне 4 986 злотых брутто в месяц (примерно 60 тыс. грн), а минимальную почасовую оплату труда — 32,60 злотых брутто (ориентировочно 392 грн). Для сравнения, сейчас ставки следующие:

4 806 злотых брутто в месяц (57,9 тыс. грн);

почасовая ставка — 31,40 злотых брутто (378 грн).

Если новые предложения поддержат, работники будут получать на 180 злотых больше ежемесячно, а почасовая ставка вырастет на 1,20 злотых.

В министерстве объясняют, что предложенная сумма составляет около половины прогнозируемой средней зарплаты в 2027 году. По предварительным оценкам, средняя зарплата может достичь почти 9 970 злотых брутто (около 120 тыс. грн).

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Когда станет известно точный размер минимальной зарплаты в Польше в 2027 году

Сейчас это только предложение министерства. Окончательное решение должны принять власти, после чего его рассмотрят представители работников и работодателей в рамках социального диалога. Если стороны не смогут договориться, окончательные показатели определит правительство. Решение должны принять до 15 сентября.

Однако достичь компромисса будет непросто, ведь позиции сторон отличаются. Профсоюзы предлагают повысить минимальную зарплату до 5 200 злотых брутто. Представители работодателей считают, что она должна составлять от 4 860 до 4 975 злотых брутто.

Сколько работников почувствует улучшение в 2027 году

По данным Министерства семьи, труда и социальной политики, сегодня минимальную зарплату в Польше получают около 3 миллионов человек, или примерно 15% всех работников страны.

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