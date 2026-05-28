В Польше планируют изменить правила использования наличных: какие лимиты предлагают установить

Лимиты на наличные операции в Польше. Фото: Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

С июля 2027 года в странах Европейский Союз начнут действовать новые унифицированные правила относительно наличных расчетов. Это означает, что все государства-члены, в том числе и Польша, будут иметь одинаковые ограничения на оплату наличными.

О том, как могут измениться лимиты на наличные расчеты в Польше, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на информационный портал "inPoland".

Как изменятся правила наличных расчетов в ЕС в 2027 году

Главное нововведение — установление максимального лимита наличной оплаты на уровне 10 000 евро (это примерно 42 тысячи злотых). Если сумма покупки или сделки превышает этот порог, оплату нужно будет проводить исключительно безналично — через банковский перевод или другие электронные способы.

Отдельно также вводится правило по контролю крупных наличных операций. Если сумма платежа превышает 3 000 евро (примерно 12 тысяч злотых), продавец или финансовое учреждение должны будут идентифицировать клиента, то есть проверить его данные.

Евросоюз объясняет такие изменения желанием сделать финансовые операции более прозрачными. Также это должно уменьшить риски использования наличных для отмывания денег, уклонения от налогов или финансирования незаконной деятельности.

Читайте также:

Новые правила будут одинаковыми как для бизнеса, так и для частных лиц. Решение о введении этих ограничений было принято еще в 2024 году, но начнут они действовать только с 2027-го.

Какие лимиты могут установить в Польше

Важно, что страны ЕС будут иметь право устанавливать еще более жесткие ограничения на своей территории. Например, в Польше уже сейчас действуют строгие правила относительно наличных расчетов, а обсуждение возможных изменений там до сих пор продолжаются.

Сейчас в Польше для расчетов между компаниями (B2B) действует лимит в 15 000 злотых. При этом он не касается оплат между бизнесом и обычными гражданами.

В Сейме Польши зарегистрирован законопроект, который предлагает повысить этот порог до 25 000 злотых. Это объясняют несколькими причинами:

инфляцией;

изменениями в экономике;

необходимостью частично облегчить работу малому бизнесу.

Также отмечается, что повышение лимита может уменьшить административную нагрузку на предпринимателей и сократить расходы на банковские комиссии, которые являются существенными для некоторых небольших компаний с ограниченным бюджетом.

Ранее Новини.LIVE писали, что когда иностранец планирует въезд в Польшу, он должен показать, что имеет достаточно наличных денег на все время пребывания. Это нужно, чтобы подтвердить финансовую состоятельность и избежать возможных проблем во время поездки.

Также Новини.LIVE писали, что спрос на жилье в Польше среди иностранцев постоянно растет. За последние 10 лет количество таких покупок увеличилось примерно в 5 раз, и больше всего недвижимость здесь покупают именно граждане Украины.