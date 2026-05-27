Украинцы активно скупают квартиры за границей: в какой стране за год заключили более 9 тыс. сделок

Главная Экономика Украинцы покупают жилье в ЕС: в какой стране количество сделок зашкаливает

Дата публикации 27 мая 2026 17:12
Украинцы массово покупают жилье в Польше. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Фото: Новини.LIVE

Спрос на жилье в Польше со стороны иностранцев продолжает стабильно расти. За последнее десятилетие количество сделок с покупателями из-за рубежа увеличилось примерно в пять раз. Чаще всего квартиры в Польше покупают именно граждане Украины.

О том, почему украинцы массово скупают недвижимость в Польше, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на информационный портал "inPoland".

Сколько квартир приобрели украинцы в Польше в 2025 году

В 2025 году, по данным Министерства внутренних дел и администрации Польши, иностранцы приобрели более 17,7 тысячи квартир. Это примерно на 2% больше, чем годом ранее. И наибольшую долю среди этих покупателей традиционно составляют именно украинцы.

Также в отчете подчеркивается, что после полномасштабного вторжения России в 2022 году интерес к покупке жилья в Польше со стороны иностранцев заметно вырос. Только в 2025 году граждане Украины приобрели:

  • около 9,3 тысячи квартир;
  • или 548 тысяч квадратных метров недвижимости.

Это больше, чем совокупный результат покупателей из более чем сотни других стран вместе взятых.

Кто еще активно скупает квартиры в Польше

Среди активных покупателей также остаются граждане Беларуси. В прошлом году они приобрели около 2,7 тысячи квартир, что соответствует примерно 192 тысячам квадратных метров жилья.

Отдельно выделяются граждане Индии — в 2025 году они приобрели недвижимости примерно на 16 тысяч квадратных метров. Чаще всего это специалисты, работающие в Польше в ИТ-секторе и сфере услуг.

Граждане Турции за прошлый год купили около 10 тысяч квадратных метров жилья, и примерно столько же — граждане Чехии. В случае чехов часто речь идет об инвестиционных покупках или жилье для отдыха из-за географической близости.

В то же время аналитики обращают внимание, что интерес к польскому рынку жилья со стороны инвесторов из Западной Европы снижается. Среди причин называют рост цен на недвижимость, меньшую доходность аренды и более сложные условия получения кредитов.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Польше обновили правила относительно найденных денег и потерянных вещей. Они начали действовать с 19 мая. Теперь, если кто-то присвоит большую сумму наличных, это может закончиться штрафом или даже уголовной ответственностью.

Также Новини.LIVE рассказывали, что украинцам, которые планируют ехать в Польшу, стоит учесть финансовые требования. Пограничники могут проверять, достаточно ли денег имеет человек для пребывания в стране. Поэтому лучше заранее узнать, какую минимальную сумму наличных нужно иметь при себе в июне 2026 года.

Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
