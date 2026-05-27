Українці активно скуповують квартири за кордоном: в якій країні за рік уклали понад 9 тис. угод

Попит на житло в Польщі з боку іноземців продовжує стабільно зростати. За останнє десятиліття кількість угод із покупцями з-за кордону збільшилася приблизно у п’ять разів. Найчастіше квартири в Польщі купують саме громадяни України.

Про те, чому українці масово скуповують нерухомість у Польщі, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на інформаційний портал "inPoland".

Скільки квартир придбали українців в Польщі у 2025 році

У 2025 році, за даними Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі, іноземці придбали понад 17,7 тисячі квартир. Це приблизно на 2% більше, ніж роком раніше. І найбільшу частку серед цих покупців традиційно становлять саме українці.

Також у звіті підкреслюється, що після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році інтерес до купівлі житла в Польщі з боку іноземців помітно зріс. Лише у 2025 році громадяни України придбали:

близько 9,3 тисячі квартир;

або 548 тисяч квадратних метрів нерухомості.

Це більше, ніж сукупний результат покупців із понад сотні інших країн разом узятих.

Хто ще активно скуповує квартири в Польщі

Серед активних покупців також залишаються громадяни Білорусі. Торік вони придбали близько 2,7 тисячі квартир, що відповідає приблизно 192 тисячам квадратних метрів житла.

Окремо виділяються громадяни Індії — у 2025 році вони придбали нерухомості приблизно на 16 тисяч квадратних метрів. Найчастіше це фахівці, які працюють у Польщі в ІТ-секторі та сфері послуг.

Громадяни Туреччини за минулий рік купили близько 10 тисяч квадратних метрів житла, і приблизно стільки ж — громадяни Чехії. У випадку чехів часто йдеться про інвестиційні покупки або житло для відпочинку через географічну близькість.

Водночас аналітики звертають увагу, що інтерес до польського ринку житла з боку інвесторів із Західної Європи знижується. Серед причин називають зростання цін на нерухомість, меншу прибутковість оренди та складніші умови отримання кредитів.

