Головна Економіка "Ліміт" на знахідки в Польщі: яку суму готівки не можна залишити собі

"Ліміт" на знахідки в Польщі: яку суму готівки не можна залишити собі

Дата публікації: 26 травня 2026 11:15
Залишати собі знайдені гроші в Польщі небезпечно: через яку суму карають у 2026 році
Чи можна залишити собі знайдені гроші в Польщі. Фото: Pexels. Колаж: Новини.LIVE

У Польщі змінили правила щодо знайдених грошей і загублених речей. Нові норми набули чинності 19 травня й тепер за привласнення великої суми готівки можна отримати штраф або навіть кримінальне покарання.

Про те, чи можна залишити собі знайдену готівку в Польщі та через яку суму можуть виникнути проблеми у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на інформаційний портал "inPoland".

Яку суму знайденої готівки в Польщі не можна просто залишити собі

Раніше людина була зобов’язана повідомити про знахідку, якщо сума перевищувала 100 злотих (приблизно 1,2 тис. грн). Тепер цей поріг прив’язали до мінімальної зарплати. Наразі він становить 240,30 злотих (трохи більше ніж 2,9 тис. грн) — це 5% від мінімальної зарплати у Польщі у 2026 році.

Якщо хтось знаходить більше цієї суми, про це потрібно повідомити старосту за місцем знахідки. Якщо гроші знайдені у транспорті чи державній установі — їх слід передати адміністрації або керівництву закладу. Далі кошти мають передати старості протягом 30 днів. Нові правила також стосуються загублених речей:

  • ключів;
  • телефонів;
  • сумок чи рюкзаків.

Влада пояснює, що зміни мають допомогти швидше повертати речі власникам.

Тим, хто вирішить залишити собі знайдені гроші, можуть загрожувати серйозні наслідки. Вид покарання залежатиме від суми — від адміністративної відповідальності до кримінальної справи.

В яких випадках гроші отримує той, хто їх знайшов

Водночас у законі передбачили й можливість законно отримати гроші тим, хто їх знайшов. Так відбувається якщо власник речей чи коштів не відгукнеться протягом встановленого терміну. 

Тепер чекати потрібно менше: якщо власника не вдалося встановити — один рік замість двох. А якщо власника знайшли, але він не забрав гроші чи інші цінності, право власності переходить до того, хто їх знайшов через шість місяців замість року.

Андрій Жинкін - Редактор економічних новин
