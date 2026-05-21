Мінімальна пенсія в Польщі: скільки отримають люди похилого віку в травні

Дата публікації: 21 травня 2026 05:45
Мінімальна пенсія та інші соцвиплати в Польщі: актуальні суми в травні 2026 року
Розмір мінімальної пенсії в Польщі у травні. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

У Польщі, як і в Україні, держава гарантує мінімальний розмір пенсійних виплат. Крім того, пенсії там регулярно індексують — тобто переглядають відповідно до рівня інфляції та економічної ситуації в країні. Востаннє підвищення відбулося 1 березня 2026 року.

Про те, який розмір мінімальної пенсії в Польщі у травні 2026 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Фонд соціального страхування Польщі (ZUS).

На скільки підвищили пенсійні виплати в Польщі у 2026 році

З 1 березня 2026 року автоматично провели індексацію пенсій та всіх доплат, які виплачуються через систему ZUS. Пенсіонерам не потрібно було подавати жодних додаткових заяв — перерахунок зробили автоматично для всіх, хто отримує такі виплати.

У 2026 році коефіцієнт індексації склав 105,3%. Це означає, що пенсії та соціальні виплати збільшилися на 5,3%. У ZUS пояснили, що цей показник визначили на основі середньорічного індексу споживчих цін для пенсіонерів та людей з інвалідністю. Також врахували щонайменше 20% реального приросту середньої заробітної плати за попередній рік.

Яку мінімальну пенсію гарантують в Польщі у травні 2026 року

Після індексації мінімальна пенсія у Польщі зросла на 99,58 злотих і тепер становить 1 978,49 злотих брутто (майже 23,9 тис. грн). Такий самий розмір встановили для пенсій у зв’язку з повною непрацездатністю та виплат через втрату годувальника.

Соціальну пенсію також підвищили до 1 978,49 злотих брутто. Водночас виплати для осіб із частковою непрацездатністю у травні 2026 року складають 1 483,87 злотих брутто (приблизно 17,9 тис. грн).

Окремо у Польщі збільшили максимальний розмір додаткової допомоги для людей, які не можуть самостійно існувати та потребують постійного догляду. Після перерахунку ця виплата зросла на 135,28 злотих — до 2 687,67 злотих (32 460 грн).

Які ще виплати збільшились в Польщі з 1 березня

Разом з основними пенсіями проіндексували й інші довгострокові виплати та надбавки. Зокрема, змінилися суми допомоги на догляд, виплат для повних сиріт та інших компенсаційних доплат. Після березневого підвищення:

  • допомога на догляд тепер складає 366,68 злотих;
  • надбавка для повної сироти зросла до 689,17 злотих;
  • передпенсійна допомога тепер становить 1 993,76 злотих брутто.

Також збільшили спеціальну надбавку на догляд для військових з інвалідністю, які є непрацездатними та потребують постійної сторонньої допомоги. З 1 березня її розмір становить 550,02 злотих.

У ZUS зазначили, що індексація торкнулася всіх виплат, призначених до кінця лютого 2026 року. Перерахунок проводився автоматично, однак кожен пенсіонер отримав офіційне повідомлення з оновленими сумами.

Перевірити новий розмір пенсії та всіх доплат можна в особистому кабінеті на платформі електронних послуг ZUS або у паперовому рішенні, де вказані суми до та після індексації, а також застосований коефіцієнт перерахунку.

Раніше Новини.LIVE писали, що окремі українські пенсіонери мають право на щомісячну доплату понад 1 000 гривень. Її призначають тим, хто утримує непрацездатних родичів.

Також Новини.LIVE розповідали, що у Польщі деякі пенсії сягають рекордних сум і більше схожі на високі зарплати, ніж на звичайні державні виплати. Але, щоб отримувати такі гроші, люди працюють набагато довше за інших.

Андрій Жинкін - Редактор економічних новин
Андрій Жинкін
