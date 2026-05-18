Мінімальна зарплата в Польщі: коли та на скільки планують підвищити виплати працівників

Якою може стати мінімалка в Польщі у 2027 році. Фото: Pexels, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Експерти припускають, що у 2027 році підвищення мінімальної зарплати в Польщі може бути зовсім невеликим і радше формальним. Такі висновки зробили на основі останніх даних GUS. Якщо прогнози справдяться, це може стати одним із найменших підвищень мінімалки за багато років.

Про те, яку мінімальну зарплату отримують працівники в Польщі та як може змінитись ця сума у 2027 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на інформаційний портал "inPoland".

Яку мінімальну зарплату гарантують працівникам в Польщі у 2026 році

За інформацією урядового сайту Польщі Gov.pl, мінімальна зарплата зараз становить 4 806 злотих брутто на місяць (до податків). Після всіх обов’язкових відрахувань працівник отримує приблизно 3 605 злотих "на руки", що дорівнює близько 43,7 тис. грн.

Також у 2026 році підняли погодинну ставку — тепер вона 31,40 злотих брутто за годину. Це важливо для тих, хто працює неповний день або за змінним графіком.

Як може змінитись мінімальна зарплата в Польщі у 2027 році

Аналітики вважають, що великі підвищення мінімальної зарплати вже позаду. Як пише Dziennik Gazeta Prawna, у 2027 році мінімалка може зрости лише до 4 860,47 злотих брутто. Це всього на 54,47 злотих більше, ніж зараз.

Зазвичай розмір мінімальної зарплати рахують з урахуванням інфляції та економічного зростання (ВВП), використовуючи дані Головного статистичного управління. Але цього разу методику трохи змінили через нові показники.

Головним фактором стала середня зарплата за перший квартал 2026 року — вона становила 9 562,88 злотих. При цьому мінімальна зарплата вже перевищує 50% середньої по країні, і саме це вплинуло на формулу розрахунку.

Остаточне рішення ще прийматиме уряд після консультацій із представниками Ради соціального діалогу, але попередні оцінки кажуть, що підвищення буде мінімальним.

Якщо прогнози підтвердяться, у 2027 році працівники на мінімальній зарплаті отримуватимуть приблизно 3 643,63 злотих "на руки" (приблизно 44 164 грн). Це лише на 37,78 злотих більше, ніж зараз.

