Виплати для українців у Польщі: які три програми допомоги доступні у 2026 році

Виплати для українців у Польщі.

У Польщі передбачені деякі виплати для українців. Наші громадяни за кордоном можуть розраховувати на фінансову допомогу для батьків, які поєднують роботу з вихованням дітей, на підтримку з орендою житла і грошове забезпечення за програмою 800+. Не завадить дізнатися, які суми передбачені у травні 2026 року.

Допомога 800+ на дітей

Українці, які виховують дітей у Польщі, можуть подати заяву на участь у програмі 800+. Вона передбачає виплату 800 злотих (10 000 грн) на кожну дитину до 18 років у родині. Претенденти повинні виконати обов'язкові вимоги, зокрема:

бути офіційно працевлаштованими, вести підприємницьку діяльність або проходити стажування;

віддати дитину у місцеву школу або садок;

мати активний статус PESEL UKR і легально перебувати на території Польщі.

Якщо не виконати принаймні одну з умов, грошове забезпечення можуть не затвердити. Також українці повинні подати нову заяву на участь у програмі, оскільки автоматичного продовження нарахування коштів після 31 січня 2026 року не буде.

Житлова допомога в Польщі

Українці можуть претендувати на житлову субсидію від держави для покриття витрат на оренду квартири. Кошти нараховують напряму орендодавцю, а мешканець повинен покрити залишок суми за потреби. Розмір субсидії — максимум 400 злотих на місяць (4 900 грн).

Для участі у програмі необхідно відповідати фінансовим критеріям: для однієї людини дохід має становити максимум 40% середньої зарплати (3 561,42 злотих), а на сім'ю передбачається до 30% зарплати (2 671,07 злотих на одного члена родини).

Плюс обов'язково потрібен договір оренди, на основі якого підтверджується потреба у грошовій допомозі. Для оформлення субсидії треба звернутися з документами у житловий відділ гміни (Urząd Miasta/Gminy) або центр соціальної допомоги (MOPS/GOPS).

Програма "Активно на роботі"

Батьки, які хочуть повернутися на роботу після декретної відпустки або відпустки по догляду за дитиною, можуть претендувати на щомісячні виплати до 1 500 злотих (18 100 грн). Ці кошти треба витратити на послуги няні. Програма "Активно на роботі" підійде людям, які хочуть продовжити професійну діяльність.

Важливо, щоб сукупний дохід чоловіка та жінки становив не менше 4 806 злотих брутто на місяць (мінімальна зарплата у Польщі станом на 2026 рік). Дитині на момент затвердження допомоги має виповнитися 12 місяців або більше.

Що ще варто знати українцям

