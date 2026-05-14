Мінімальна зарплата в Польщі: яку суму можуть гарантувати працівникам у 2027 році

У Польщі можуть підвищити зарплату з 2027 року. Йдеться про мінімальний дохід працівників, встановлений на держаному рівні. Однак експерти вважають, що зростання гарантованого грошового забезпечення буде незначним — одним із найнижчих за багато років.

На скільки може вирости мінімальна зарплата

Станом на 2026 рік мінімальна зарплата в Польщі перебуває на рівні 4 806 злотих брутто (до вирахування обов’язкових податків і зборів). Минулого року показник дорівнював 4 600 злотих, а 2024-й став переломним для працівників, бо гарантована державою сума зросла вдвічі.

Однак у 2027 році мінімальна виплата може зрости всього на 54,47 злотих брутто, згідно з підрахунками економіста Федерації польських підприємців Лукаша Козловського. Інший потенційно реалістичний прогноз — уряд ухвалить підвищення до 4 927 злотих брутто.

"Таке зростання видається дуже скромним. Це особливо відчують ті, хто працює в роздрібній торгівлі, громадському харчуванні, охороні та сфері послуг, де мінімальна заробітна плата часто є реальним доходом, а не формальним орієнтиром", — йдеться в повідомленні.

Як у Польщі розраховують мінімальну зарплату

Основний механізм розрахунку МЗП на наступний рік орієнтований на середню валову місячну зарплату станом на перший квартал попереднього року. За даними Центрального статистичного управління (GUS), у 2026-му цей показник перебував на рівні 9 562,88 злотих.

Аби збільшення мінімальної зарплати було відчутним, сума не повинна перевищувати половину середнього валового доходу. В такому випадку при обчисленні майбутньої МЗП додають частину прогнозованого зростання ВВП. Однак цього разу вирішальна умова не була виконана.

Тому мінімальну зарплату підвищать лише на рівень прогнозованої інфляції у 2027 році. Варто зауважити, що ймовірна сума 4 860,47 злотих — це виплата з урахуванням обов’язкових податків. "На руки" працівники будуть отримувати близько 3 643,63 злотих, що означає зростання МЗП всього на 37,78 злотих.

