Головна Економіка Мінімальна зарплата в Польщі може здивувати у 2027 році: до чого готуватися

Дата публікації: 14 травня 2026 12:12
Мінімальна зарплата в Польщі: яку суму можуть гарантувати працівникам у 2027 році
Мінімальна зарплата в Польщі. Фото: Pexels, Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

У Польщі можуть підвищити зарплату з 2027 року. Йдеться про мінімальний дохід працівників, встановлений на держаному рівні. Однак експерти вважають, що зростання гарантованого грошового забезпечення буде незначним — одним із найнижчих за багато років.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на польське видання Dziennik Gazeta Prawna.

На скільки може вирости мінімальна зарплата

Станом на 2026 рік мінімальна зарплата в Польщі перебуває на рівні 4 806 злотих брутто (до вирахування обов’язкових податків і зборів). Минулого року показник дорівнював 4 600 злотих, а 2024-й став переломним для працівників, бо гарантована державою сума зросла вдвічі.

Однак у 2027 році мінімальна виплата може зрости всього на 54,47 злотих брутто, згідно з підрахунками економіста Федерації польських підприємців Лукаша Козловського. Інший потенційно реалістичний прогноз — уряд ухвалить підвищення до 4 927 злотих брутто.

"Таке зростання видається дуже скромним. Це особливо відчують ті, хто працює в роздрібній торгівлі, громадському харчуванні, охороні та сфері послуг, де мінімальна заробітна плата часто є реальним доходом, а не формальним орієнтиром", — йдеться в повідомленні.

Як у Польщі розраховують мінімальну зарплату

Основний механізм розрахунку МЗП на наступний рік орієнтований на середню валову місячну зарплату станом на перший квартал попереднього року. За даними Центрального статистичного управління (GUS), у 2026-му цей показник перебував на рівні 9 562,88 злотих.

Аби збільшення мінімальної зарплати було відчутним, сума не повинна перевищувати половину середнього валового доходу. В такому випадку при обчисленні майбутньої МЗП додають частину прогнозованого зростання ВВП. Однак цього разу вирішальна умова не була виконана.

Тому мінімальну зарплату підвищать лише на рівень прогнозованої інфляції у 2027 році. Варто зауважити, що ймовірна сума 4 860,47 злотих — це виплата з урахуванням обов’язкових податків. "На руки" працівники будуть отримувати близько 3 643,63 злотих, що означає зростання МЗП всього на 37,78 злотих.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що деякі українці в Польщі можуть розраховувати на місцеву пенсію. Потрібно мати достатньо стажу або сплачувати страхові внески. Однак у другому випадку сума грошового забезпечення, швидше за все, буде незначною.

Також Новини.LIVE розповідали, що відбувається з зарплатами директорів у школах України. Мінімальний дохід без урахування обов’язкових надбавок починається з 8 500 грн. Плюс виплати підвищують на 40% і додатково застосовують безліч доплат.

Польща мінімальна зарплата українці в Польщі
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська
