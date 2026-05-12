Мінімальна зарплата директора школи: яку суму точно отримає у травні 2026 року

В Україні довгий час тривали дискусії щодо зарплати вчителів. Усім педагогічним працівникам у школах підняли посадові оклади на 40% з 1 січня 2026 року. Директори закладів освіти теж відчули покращення грошового забезпечення.

Мінімальний оклад директора школи

Кожному педагогу бюджетного і комунального закладу освіти присвоюється тарифний розряд за ЄТС. Згідно з наказом МОН № 557, директор школи може розраховувати на високий ТР — від 14-го до 18-го, а вчителі — на тарифний розряд від 10-го до 14-го. Це означає, що мінімальний посадовий оклад керівника апріорі більший.

Для розрахунку грошового забезпечення необхідно помножити коефіцієнт свого ТР на базову ставку 3 470 грн. Ми дізналися, які суми передбачені для директорів у школах станом на травень 2026 року:

14 ТР — від 8 397 грн;

15 ТР — від 8 952 грн;

16 ТР — від 9 681 грн;

17 ТР — від 10 410 грн;

18 ТР — від 11 138 грн.

Це мінімальні посадові оклади за Єдиною тарифною сіткою без урахування обов’язкових підвищень і надбавок. Однак українське законодавство передбачає державні гарантії, завдяки яким суми зростають.

Зарплата директора школи у травні

Серед обов’язкових підвищень грошового забезпечення педагогічних працівників — зростання окладу на 40% (постанова КМУ № 1749), доплата від 2 000 грн/міс. за роботу в несприятливих умовах (постанова КМУ № 1286), надбавка від 5% за престижність праці (постанова КМУ № 373).

З урахуванням цих додаткових виплат мінімальна зарплата директора школи перебуває на такому рівні у травні 2026 року:

14 ТР — від 14 175 грн;

15 ТР — від 14 980 грн;

16 ТР — від 16 037 грн;

17 ТР — від 17 094 грн;

18 ТР — від 18 150 грн.

Як видно, навіть без застосування надбавки за вислугу років (від 10% до 30%), почесне звання (20% або 40%), сертифікацію (20%), педагогічне звання (10% або 15%) тощо мінімальні доходи директора школи доволі високі. Але варто врахувати, що суми вказані з податками, тобто доведеться відняти від зарплати 18% ПДФО та 5% військового збору.

