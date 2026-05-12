Минимальная зарплата директора школы: какую сумму точно получит в мае 2026 года

В Украине долгое время продолжались дискуссии о зарплате учителей. Всем педагогическим работникам в школах подняли должностные оклады на 40% с 1 января 2026 года. Директора учебных заведений тоже почувствовали улучшение денежного обеспечения.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, с какой минимальной суммы начинаются доходы директора школы.

Минимальный оклад директора школы

Каждому педагогу бюджетного и коммунального учебного заведения присваивается тарифный разряд по ЕТС. Согласно приказу МОН № 557, директор школы может рассчитывать на высокий ТР — от 14-го до 18-го, а учителя — на тарифный разряд от 10-го до 14-го. Это значит, что минимальный должностной оклад руководителя априори больше.

Для расчета денежного обеспечения необходимо умножить коэффициент своего ТР на базовую ставку 3 470 грн. Мы узнали, какие суммы предусмотрены для директоров по состоянию на май 2026 года:

14 ТР — от 8 397 грн;

15 ТР — от 8 952 грн;

16 ТР — от 9 681 грн;

17 ТР — от 10 410 грн;

18 ТР — от 11 138 грн.

Это минимальные должностные оклады по Единой тарифной сетке без учета обязательных повышений и надбавок. Однако украинское законодательство предусматривает государственные гарантии, благодаря которым суммы растут.

Зарплата директора школы в мае

Среди обязательных повышений денежного обеспечения педагогических сотрудников — рост оклада на 40% (постановление КМУ № 1749), доплата от 2 000 грн/мес. за работу в неблагоприятных условиях (постановление КМУ № 1286), надбавка от 5% за престижность труда (постановление КМУ № 373).

С учетом этих дополнительных выплат минимальная зарплата директора школы находится на таком уровне в мае 2026 года:

14 ТР — от 14 175 грн;

15 ТР — от 14 980 грн;

16 ТР — от 16 037 грн;

17 ТР — от 17 094 грн;

18 ТР — от 18 150 грн.

Как видно, даже без применения надбавки за выслугу лет (от 10% до 30%), почетное звание (20% или 40%), сертификацию (20%), педагогическое звание (10% или 15%) и т.д. минимальные доходы директора школы довольно высокие. Но стоит учесть, что суммы указаны с налогами, то есть придется вычесть из зарплаты 18% НДФЛ и 5% военного сбора.

