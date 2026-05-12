Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервГламурКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Директорская зарплата: с какой суммы начинается доход руководителя школы

Директорская зарплата: с какой суммы начинается доход руководителя школы

Ua ru
Дата публикации 12 мая 2026 15:40
Минимальная зарплата директора школы: какую сумму точно получит в мае 2026 года
Зарплата директора школы в мае. Фото: УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине долгое время продолжались дискуссии о зарплате учителей. Всем педагогическим работникам в школах подняли должностные оклады на 40% с 1 января 2026 года. Директора учебных заведений тоже почувствовали улучшение денежного обеспечения.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, с какой минимальной суммы начинаются доходы директора школы.

Минимальный оклад директора школы

Каждому педагогу бюджетного и коммунального учебного заведения присваивается тарифный разряд по ЕТС. Согласно приказу МОН № 557, директор школы может рассчитывать на высокий ТР — от 14-го до 18-го, а учителя — на тарифный разряд от 10-го до 14-го. Это значит, что минимальный должностной оклад руководителя априори больше.

Для расчета денежного обеспечения необходимо умножить коэффициент своего ТР на базовую ставку 3 470 грн. Мы узнали, какие суммы предусмотрены для директоров по состоянию на май 2026 года:

  • 14 ТР — от 8 397 грн;
  • 15 ТР — от 8 952 грн;
  • 16 ТР — от 9 681 грн;
  • 17 ТР — от 10 410 грн;
  • 18 ТР — от 11 138 грн.

Это минимальные должностные оклады по Единой тарифной сетке без учета обязательных повышений и надбавок. Однако украинское законодательство предусматривает государственные гарантии, благодаря которым суммы растут.

Читайте также:

Зарплата директора школы в мае

Среди обязательных повышений денежного обеспечения педагогических сотрудников — рост оклада на 40% (постановление КМУ № 1749), доплата от 2 000 грн/мес. за работу в неблагоприятных условиях (постановление КМУ № 1286), надбавка от 5% за престижность труда (постановление КМУ № 373).

С учетом этих дополнительных выплат минимальная зарплата директора школы находится на таком уровне в мае 2026 года:

  • 14 ТР — от 14 175 грн;
  • 15 ТР — от 14 980 грн;
  • 16 ТР — от 16 037 грн;
  • 17 ТР — от 17 094 грн;
  • 18 ТР — от 18 150 грн.

Как видно, даже без применения надбавки за выслугу лет (от 10% до 30%), почетное звание (20% или 40%), сертификацию (20%), педагогическое звание (10% или 15%) и т.д. минимальные доходы директора школы довольно высокие. Но стоит учесть, что суммы указаны с налогами, то есть придется вычесть из зарплаты 18% НДФЛ и 5% военного сбора.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что в Украине планируют поднять зарплаты учителям в 2026 году. С 1 сентября должностные оклады вырастут на 20% дополнительно к повышению на 40%. Это поможет улучшить денежное обеспечение педагогических работников в школах.

Также Новини.LIVE рассказывали, кому из учителей предусмотрена надбавка в размере 20% или 40% к должностному окладу. На доплату могут рассчитывать педагоги с почетным званием "народный" и "заслуженный". При наличии двух званий надбавку устанавливают по одному (высшему) статусу.

зарплаты доходы директор школы
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации