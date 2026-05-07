Второй этап повышения зарплаты учителям: на какие суммы рассчитывать с 1 сентября

В Украине планируют очередное повышение зарплаты учителей в новом учебном году. С 1 сентября 2026-го должностные оклады педагогических и научно-педагогических сотрудников будут увеличены на 20%. Это дополнительно к имеющейся надбавке 40%, утвержденной Кабинетом Министров.

Рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Правительственный портал.

Второй этап повышения зарплаты

После длительных дискуссий и наработок правительство приняло постановление "Некоторые вопросы оплаты труда педагогических и научно-педагогических работников" от 26 декабря 2025 г. № 1749. Документ утвердил повышение должностных окладов учителей на 40% с 1 января 2026 года.

Однако это лишь первый этап улучшения денежного обеспечения педагогов. Реализация второго запланирована на начало нового учебного года. Планируется повысить зарплаты в школах дополнительно на 20% с 1 сентября. То есть общий показатель роста доходов учителей составит 60%.

"В то же время зарплаты в детсадах и внешкольных учреждениях финансируются из местных бюджетов, поэтому возможности громад разные. Часть регионов не смогла в полной мере обеспечить повышение. Определили такие общины и будем работать с каждым регионом отдельно", — отметила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Какими будут минимальные зарплаты

Примерный должностной оклад педагогических работников после второго этапа повышения можно рассчитать самостоятельно. Нужно умножить базовую ставку 3 470 грн на коэффициент своего тарифного разряда по ЕТС и умножить сумму на 1,6. Результат оказался таким:

без категории (10-11 разряды) — от 10 104 до 10 937 грн;

вторая категория (12 разряд) — 11 769 грн;

первая категория (13 разряд) — 12 603 грн;

высшая категория (14 разряд) — 13 435 грн.

Это минимальные оклады без учета обязательной надбавки за престижность труда (от 5% до 30%) и доплаты за работу в неблагоприятных условиях (от 2 000 грн/мес.). Однако стоит учесть, что суммы "на руки" будут меньше, поскольку придется отдать в госбюджет 18% НДФЛ и 5% военного сбора.

