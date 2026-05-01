Что должны знать учителя в Украине: 5 важных вопросов о зарплатах и надбавках

В Украине подняли зарплаты учителям с 1 января 2026 года. Педагогических сотрудников могут интересовать различные аспекты формирования их денежного обеспечения. Мы дали ответы на пять важных вопросов, которые интересуют каждого учителя.

Какой базовый должностной оклад учителя

Расчет минимального денежного обеспечения учителей осуществляется с помощью простой формулы: необходимо умножить коэффициент своего тарифного разряда по ЕТС на базовую ставку, которая в 2026 году равна 3 470 грн.

Если не учитывать обязательное повышение суммы на 40%, согласно постановлению Кабинета Министров № 1749, то должностные оклады педагогических работников в мае находятся на таком уровне:

10 ТР — от 6 315 грн;

11 ТР — от 6 836 грн;

12 ТР — от 7 356 грн;

13 ТР — от 7 877 грн;

14 ТР — от 8 397 грн.

Какие надбавки гарантированы государством

Государство гарантирует каждому учителю несколько обязательных надбавок и доплат. Во-первых, повышение должностного оклада на 40%. Во-вторых, надбавку за престижность труда (постановление КМУ № 373) в размере от 5% до 30%.

Читайте также:

В-третьих, доплату за работу в неблагоприятных условиях (постановление КМУ № 1286) не менее 2 000 грн/мес. Если педагог преподает в прифронтовом регионе, то доплату гарантируют на уровне от 4 000 грн/мес. в зависимости от нагрузки.

Сколько зарабатывает директор школы

Минимальная зарплата директора школы тоже рассчитывается по Единой тарифной сетке. Однако вместо 10-14 ТР руководителям присваивают 14-18 ТР, то есть денежное обеспечение априори больше, чем у обычных учителей. Мы посчитали, на какие суммы может рассчитывать директор по состоянию на май 2026 года:

14 ТР — от 13 755 грн;

15 ТР — от 14 534 грн;

16 ТР — от 15 553 грн;

17 ТР — от 16 574 грн;

18 ТР — от 17 595 грн.

Это доходы с учетом повышения на 40% и доплаты за работу в неблагоприятных условиях. Стоит понимать, что суммы будут уменьшены почти на четверть — 18% НДФЛ и 5% военного сбора.

Какие доплаты за классное руководство

Учителя, выполняющие обязанности классного руководителя, могут рассчитывать на доплату, согласно постановлению № 1391 "Некоторые вопросы установления повышений должностных окладов (ставок заработной платы) и доплат за отдельные виды педагогической деятельности в государственных и коммунальных заведениях и учреждениях образования".

Учителю начальных классов полагается надбавка 20% к должностному окладу. Если педагогический работник является классным руководителем 5-12 класса, его дополнительное денежное обеспечение составляет 25%. Это обязательная выплата, гарантированная государством.

Ожидать ли учителям повышения зарплаты

В 2025 году правительство приняло решение о повышении должностных окладов педагогов на 30% с 1 января. Однако это лишь первый шаг в системе улучшения финансового состояния учителей. Следующее изменение ожидается в новом учебном году, то есть с 1 сентября 2026-го.

Предполагается, что оклады дополнительно будут повышены на 20%. Таким образом, общая надбавка будет находиться на уровне 50%. В то же время по состоянию на май никаких законодательных подтверждений этому решению нет.

Ранее Новини.LIVE писали, что будет с надбавками и доплатами для учителей в мае. Педагогам гарантируют оставление всех существующих надбавок, включая доплату за работу в неблагоприятных условиях. Благодаря этому денежное обеспечение сотрудников растет.

Также Новини.LIVE рассказывали, сколько минимально может заработать учитель начальных классов. Для преподавателя без стажа идет речь о сумме от 8 900 грн с учетом повышения на 40%. А преподаватель 14-го тарифного разряда может рассчитывать минимум на 11 700 грн.