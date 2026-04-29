Зарплаты учителей в Украине: на какие надбавки и доплаты рассчитывать в мае

В Украине на зарплаты учителей влияет не только должностной оклад. Денежное обеспечение педагогических работников зависит от дополнительных вознаграждений в виде надбавок. Не помешает узнать, что будет с доплатами в школах по состоянию на май 2026 года.

Обязательные надбавки в школах

Учителей обеспечивают разнообразными доплатами, чтобы их доходы не ограничивались одним должностным окладом на уровне минимальной зарплаты или даже меньше. Сотрудники в школах могут рассчитывать на несколько обязательных повышений, которые будут действовать в мае 2026 года. Речь идет о:

росте оклада по Единой тарифной сетке на 40% (постановление КМУ № 1749);

надбавке за престижность труда от 5% до 30% (постановление КМУ № 373);

доплате за работу в неблагоприятных условиях не менее 2 000 грн/мес. (постановление КМУ № 1286).

С учетом этих финансовых "стимулов" минимальная зарплата учителя 10 тарифного разряда находится на уровне 11 883 грн. А самый высокий разряд для педагога —14-й — гарантирует доход на уровне от 14 943 грн. В то же время это суммы до уплаты обязательных налогов и сборов, а именно 18% НДФЛ и 5% военного сбора.

Другие надбавки и доплаты учителям

Украинское законодательство предусматривает еще много надбавок. Они являются ситуативными, то есть их назначение зависит от индивидуальных обстоятельств. Среди распространенных стоит выделить доплату за педагогическую нагрузку, проверку письменных работ, классное руководство, педагогическое звание, выслугу лет, сертификацию, наставничество и т. п.

Плюс существует доплата за работу в зонах активных и возможных боевых действий, согласно постановлению КМУ № 928 "Некоторые вопросы оплаты труда работников предприятий, учреждений, заведений и организаций во время военного положения". Учителям положена надбавка 100% и 50% должностного оклада в зависимости от места расположения учебного заведения.

Ранее Новини.LIVE писали, сколько минимально зарабатывает директор школы в Украине. Должностной оклад с обязательным повышением на 40% начинается от 14 000 грн. А дополнительные надбавки могут увеличить доход директора до 20 000 грн.

Также Новини.LIVE рассказывали, на какие суммы может рассчитывать учитель начальных классов по состоянию на весну 2026 года. Мы учли должностной оклад, повышение на 40%, доплату 2 000 грн и надбавку за престижность труда 5%. Минимальный доход получился на уровне 13 651 грн.