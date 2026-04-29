Зарплати вчителів в Україні: на які надбавки і доплати розраховувати у травні

В Україні на зарплати вчителів впливає не лише посадовий оклад. Грошове забезпечення педагогічних працівників залежить від додаткових винагород у вигляді надбавок. Не завадить дізнатися, що буде з доплатами у школах станом на травень 2026 року.

Сайт Новини.LIVE розповідає, на які надбавки і доплати можуть розраховувати вчителі найближчим часом.

Обов’язкові надбавки у школах

Вчителів забезпечують різноманітними доплатами, аби їх доходи не обмежувалися одним посадовим окладом на рівні мінімальної зарплати чи навіть менше. Працівники у школах можуть розраховувати на кілька обов’язкових підвищень, які діятимуть у травні 2026 року. Йдеться про:

зростання окладу за Єдиною тарифною сіткою на 40% (постанова КМУ № 1749);

надбавку за престижність праці від 5% до 30% (постанова КМУ № 373);

доплату за роботу в несприятливих умовах щонайменше 2 000 грн/міс. (постанова КМУ № 1286).

З урахуванням цих фінансових "стимулів" мінімальна зарплата вчителя 10 тарифного розряду перебуває на рівні 11 883 грн. А найвищий розряд для педагога —14-й — гарантує дохід на рівні від 14 943 грн. Водночас це суми до сплати обов’язкових податків і зборів, а саме 18% ПДФО та 5% військового збору.

Інші надбавки і доплати вчителям

Українське законодавство передбачає ще багато надбавок. Вони є ситуативними, тобто їх призначення залежить від індивідуальних обставин. Серед поширених варто виділити доплату за педагогічне навантаження, перевірку письмових робіт, класне керівництво, педагогічне звання, вислугу років, сертифікацію, наставництво тощо.

Читайте також:

Плюс існує доплата за роботу в зонах активних і можливих бойових дій, згідно з постановою КМУ № 928 "Деякі питання оплати праці працівників підприємств, установ, закладів та організацій під час воєнного стану". Вчителям належить надбавка 100% і 50% посадового окладу залежно від місця розташування закладу освіти.

Раніше Новини.LIVE писали, скільки мінімально заробляє директор школи в Україні. Посадовий оклад з обов’язковим підвищенням на 40% починається від 14 000 грн. А додаткові надбавки можуть збільшити дохід директора до 20 000 грн.

Також Новини.LIVE розповідали, на які суми може розраховувати вчитель початкових класів станом на весну 2026 року. Ми врахували посадовий оклад, підвищення на 40%, доплату 2 000 грн і надбавку за престижність праці 5%. Мінімальний дохід вийшов на рівні 13 651 грн.