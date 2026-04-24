Зарплата вчителя в Україні: до чого готуватися педагогам у травні 2026 року

В Україні очікується перегляд зарплат учителів, але тільки з нового навчального року. Станом на травень 2026-го змін у посадових окладах і грошових винагородах не передбачається. Ми розрахували, на які мінімальні суми можуть розраховувати педагогічні працівники.

Оклад за Єдиною тарифною сіткою

Дохід українських учителів складається з багатьох частин, але основа — посадовий оклад за ЄТС. Щоб розрахувати суму, необхідно знати три показники: свій тарифний розряд, його коефіцієнт і базову ставку. Другий і третій показники містяться у постанові Кабінету Міністрів № 1298.

Згідно з наказом МОН № 557, педагогам у школах присвоюють 10-14-й тарифні розряди. Для обчислення посадового окладу необхідно помножити коефіцієнт свого ТР на базову ставку, яка у 2026 році дорівнює 3 470 грн.

Здійснивши необхідні розрахунки, ми отримали такі мінімальні зарплати вчителів в Україні станом на травень:

10 ТР — від 6 315 грн;

11 ТР — від 6 836 грн;

12 ТР — від 7 356 грн;

13 ТР — від 7 877 грн;

14 ТР — від 8 397 грн.

Це суми до сплати обов’язкових податків і зборів, але без урахування надбавок і доплат, передбачених українським законодавством.

Мінімальні зарплати вчителів у травні

До посадового окладу за ЄТС необхідно додати кілька складників, інакше розрахунок мінімального грошового забезпечення буде неповним. Йдеться про підвищення на 40% (постанова КМУ № 1749), доплату щонайменше 2 000 грн/міс. за роботу в несприятливих умовах (постанова КМУ № 1286) і надбавку принаймні 5% за престижність праці (постанова КМУ № 373).

З цими складниками мінімальна зарплата вчителя в Україні зростає:

10 ТР — від 11 883 грн;

11 ТР — від 12 648 грн;

12 ТР — від 13 413 грн;

13 ТР — від 14 179 грн;

14 ТР — від 14 943 грн.

Водночас необхідно відняти від вказаних сум 23%, оскільки держава стягує з прибутків українців 18% податку на доходи фізичних осіб і 5% військового збору.

