Що буде з зарплатою вчителів у травні 2026 року: мінімальні суми в Україні

Дата публікації: 24 квітня 2026 15:05
Зарплата вчителя в Україні: до чого готуватися педагогам у травні 2026 року
Зарплати вчителів в Україні. Фото: УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

В Україні очікується перегляд зарплат учителів, але тільки з нового навчального року. Станом на травень 2026-го змін у посадових окладах і грошових винагородах не передбачається. Ми розрахували, на які мінімальні суми можуть розраховувати педагогічні працівники.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що буде з зарплатами вчителів у травні 2026 року.

Оклад за Єдиною тарифною сіткою

Дохід українських учителів складається з багатьох частин, але основа — посадовий оклад за ЄТС. Щоб розрахувати суму, необхідно знати три показники: свій тарифний розряд, його коефіцієнт і базову ставку. Другий і третій показники містяться у постанові Кабінету Міністрів № 1298.

Згідно з наказом МОН № 557, педагогам у школах присвоюють 10-14-й тарифні розряди. Для обчислення посадового окладу необхідно помножити коефіцієнт свого ТР на базову ставку, яка у 2026 році дорівнює 3 470 грн.

Здійснивши необхідні розрахунки, ми отримали такі мінімальні зарплати вчителів в Україні станом на травень:

  • 10 ТР — від 6 315 грн;
  • 11 ТР — від 6 836 грн;
  • 12 ТР — від 7 356 грн;
  • 13 ТР — від 7 877 грн;
  • 14 ТР — від 8 397 грн.

Це суми до сплати обов’язкових податків і зборів, але без урахування надбавок і доплат, передбачених українським законодавством.

Надбавки для вчителів
Надбавки і доплати до грошового забезпечення вчителів в Україні. Фото: Новини.LIVE

Мінімальні зарплати вчителів у травні

До посадового окладу за ЄТС необхідно додати кілька складників, інакше розрахунок мінімального грошового забезпечення буде неповним. Йдеться про підвищення на 40% (постанова КМУ № 1749), доплату щонайменше 2 000 грн/міс. за роботу в несприятливих умовах (постанова КМУ № 1286) і надбавку принаймні 5% за престижність праці (постанова КМУ № 373).

З цими складниками мінімальна зарплата вчителя в Україні зростає:

  • 10 ТР — від 11 883 грн;
  • 11 ТР — від 12 648 грн;
  • 12 ТР — від 13 413 грн;
  • 13 ТР — від 14 179 грн;
  • 14 ТР — від 14 943 грн.

Водночас необхідно відняти від вказаних сум 23%, оскільки держава стягує з прибутків українців 18% податку на доходи фізичних осіб і 5% військового збору.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, скільки мінімально та в середньому заробляє директор школи. Станом на квітень 2026 року посадовий оклад із підвищенням на 40% і доплатою за роботу в несприятливих умовах починається від 13 755 грн.

Також Новини.LIVE розповідали, що відбувається з зарплатами вчителів початкових класів в Україні. Мінімальна сума перебуває на рівні 8 900 грн. Однак доходи збільшуються завдяки надбавці за класне керівництво, престижність праці та ін.

вчителі мінімальна зарплата грошове забезпечення
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська
